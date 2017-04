Cường Đô la bất ngờ “bỏ đi”, Hồ Ngọc Hà - Hạ Vi “lao đao“?

Mới đây nhất, trên trang cá nhân của mình, Cường Đô la bất ngờ đăng tải những hình ảnh tại sân bay cùng cảnh đẹp ở Đà Nẵng kèm dòng chú thích "Hello Đà Nẵng" và "Tạm biệt Đà Nẵng" khiến không ít người hoang mang rằng, chàng đại gia phố núi "bỏ đi chơi" giữa "tâm bão" tình cảm.

Có phải Cường Đô la đang "chạy trốn" giữa bão dư luận. Tuy nhiên, trước những đồn đoán, thiếu gia Cường Đô la chính thức lên tiếng phản hồi. Theo vị đại gia này chia sẻ, anh đi Đà Nẵng vì chuyện công việc chứ không phải "chạy trốn" hay đi chơi. Trước đó, Cường Đô La đã chia sẻ dòng trạng thái ngắn ngủi sau khi đọc nhiều ý kiến của cư dân mạng chê bai về ngoại hình ngày một đi xuống của Hạ Vi. Theo đó, chàng đại gia phố núi cho biết, "Cá tháng Tư cũng qua được vài hôm rồi, mong rằng các anh chị hiểu cho một điều, với mình thì 'chuyện thật thì không nên đùa và chuyện đùa thì không nên thật' vậy nhé.

Phụ nữ là để yêu thương, không phải để so sánh, hơn thua, xấu đẹp hay tài giỏi... vì ai cũng như ai, đều là phụ nữ", anh viết. Kèm theo status bênh vực Hạ Vi, Cường Đô La còn đăng tấm ảnh có dòng chữ tiếng Anh "Even the nicest people have their limits" (Dù là người tốt đến mấy cũng có giới hạn).