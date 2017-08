Cứ bị chê bai Hồ Ngọc Hà được loạt người tình bênh “chằm chặp“

Dường như Hồ Ngọc Hà là người phụ nữ may mắn. Những người đàn ông bên cạnh Hà Hồ luôn ra sức bảo vệ cô, thậm chí dù bị chê bai, Hồ Ngọc Hà được người tình bênh "chằm chặp". Kim Lý là một trong số đó. Dù chưa chính thức xác nhận nhưng rất nhiều bằng chứng cho thấy giữa Hà Hồ và Kim Lý có mối quan hệ đặc biệt.

Ngày 23/4, sau đêm diễn thành công rực rỡ Love Songs của Hà Hồ, nam tài tử đã chia sẻ dòng trạng thái "Amazing performance last night. So proud of you" cùng bức ảnh Hồ Ngọc Hà trong show diễn Love Songs để chúc mừng cô.

Kim lý mạnh mẽ đáp trả antifan. Ảnh: FBNV.

Ngoài những lời chúc mừng của cư dân mạng, một số antifan của Nữ hoàng Giải trí cũng vào bình luận “ném đá”: “Cô ấy chỉ đẹp bên ngoài, chứ không đẹp bên trong”. Trước những lời ác ý này, nam diễn viên nhanh chóng có hành động bảo vệ người tình tin đồn của mình. “Tại sao bạn lại nói như vậy? Bạn không biết gì về cô ấy thì đừng nói những lời thiếu tôn trọng như vậy". Anh cũng không quên nhấn mạnh thêm rằng: "Một người trưởng thành thì không nên phát ngôn như thế”.

Vô tình Kim Lý đã để lộ mười mươi tình cảm của mình dành cho Hồ Ngọc Hà. Dường như anh không cam tâm khi chủ nhân của “Cả một trời thương nhớ” bị người khác chê bai, xét nét.

Kim Lý và Hà Hồ trong sự kiện tại Thái Lan. Ảnh: Zingnews.

>>> Mời quý độc giả xem MV “Cả một trời thương nhớ” của Hồ Ngọc Hà (Nguồn: Hồ Ngọc Hà):

Đây không phải là lần đầu tiên nam tài tử đứng ra bảo vệ tình tin đồn. Trong chuyến đi Thái Lan dự chương trình quốc tế mang chủ đề “Khám phá hành trình tuyệt vời dành cho phái đẹp”. Hà Hồ cũng đã được nam diễn viên tháp tùng không rời nửa bước. Trong buổi trò chuyện với các quan khách, Kim Lý như chàng vệ sĩ của Hồ Ngọc Hà khi luôn ý nhị đứng phía sau theo dõi nàng không rời mắt. Chỉ chừng đó đã đủ để cư dân mạng phong anh là “người hùng của năm”.

Trước đó, hai người đàn ông đi qua cuộc đời của Hồ Ngọc Hà cũng đã lên tiếng trước truyền thông bảo vệ người tình hết mực. Còn nhớ, khi Hà Hồ vướng vào scandal kết hôn lúc 16 tuổi gây xôn xao dư luận thì cũng chính Cường Đôla đích thân lên báo tâm sự bảo vệ người đàn bà của mình. Đại gia phố núi đã cho rằng, người viết bài báo khiến Hà Hồ gặp sóng gió vì thêm thắt quá nhiều chi tiết. Anh còn khẳng định tất cả những chuyện đó đã là quá khứ và không ảnh hưởng đến tình cảm của hai người. Sau khi đại gia phố núi lên tiếng, ồn ào lấy chồng năm 16 tuổi của Hà Hồ không còn là chủ đề bàn tán của dư luận.

Hà Hồ và Cường Đô la thời còn mặn nồng. Ảnh: VTCnews.

Liên tiếp trong 7 năm chung sống cùng nhau, Cường Đôla cũng đã rất nhiều lần bảo vệ Hồ Ngọc Hà, thậm chí cả khi hai người đã không còn chung bước. Anh được cho là lên tiếng để bảo vệ Hồ Ngọc Hà khi nghi vấn “làm người thứ ba” của cô bắt đầu xuất hiện. Trong thời gian này, nhờ những chia sẻ của Cường trên facebook mà dư luận phần nào dịu bớt những ý kiến trái chiều về Hồ Ngọc Hà trước tin đồn chen chân vào cuộc sống hôn nhân của người khác.

Rồi đến lượt Chu Đăng Khoa - người tình thứ hai của Hồ Ngọc Hà lên tiếng mạnh mẽ bảo vệ cô trước búa rìu dư luận sau khi vợ của đại gia lên tiếng vạch trần Hồ Ngọc Hà là kẻ thứ ba phá hoại hạnh phúc gia đình cô.

Đại gia Kim Cương đã từng có thời gian yêu đương cùng Nữ hoàng giải trí. Ảnh: Phunutoday.

Gạt vợ con qua một bên, đại gia kim cương công khai yêu thương xin lỗi Hà Hồ vì đã im lặng chấp nhận mọi thị phi trong thời gian qua: “Với Hà, tôi muốn nói lời xin lỗi. Tôi cảm ơn Hà vì đã im lặng chịu nhiều điều tiếng không xác thực. Mong dư luận hãy cho chúng tôi tự giải quyết câu chuyện của mình”. Sau bài phỏng vấn trên báo chí, cô và đại gia công khai hình ảnh trước công chúng nhiều hơn.

Nhiều khán giả phát ghen tị với Nữ hoàng Giải trí, cô có đủ danh vọng, đủ tiền tài và bất cứ người đàn ông nào đi qua đời cô cũng đều bảo vệ, che chở cho cô hết mực.