Công Lý: Những người vợ cũ của tôi đều cư xử rất có văn hóa

>>> Mời quý độc giả xem video "Táo Quân 2015". Nguồn Youtube:

Công Lý là một trong những nghệ sĩ hài được yêu thích nhất ở chương trình Táo Quân, mười mấy năm nay, vai diễn Bắc Đẩu của anh chưa ai có thể thay thế được. Cuộc sống riêng tư với 2 lần hôn nhân tan vỡ của Công Lý cũng là một mối quan tâm của nhiều người hâm mộ anh. Mới đây trong một bài trả lời phỏng vấn báo chí, Công Lý đã có những chia sẻ về khía cạnh này.



Trải qua 2 lần hôn nhân đổ vỡ, Công Lý hiện đã có bạn gái nhưng chưa về chung một nhà.

Trước câu hỏi ở tuổi 45, sự đổ vỡ, và những cuộc rượu đã bao giờ khiến anh một lần giật mình đau đớn, và nhận ra mất mát, anh cho biết: "Tôi lại thấy mình không mất mát gì quá lớn, ít nhất là trong cuộc sống hiện tại. Hai người vợ trước và hai đứa con, họ đối với tôi đều rất vui vẻ. Mọi thứ rất nhẹ nhàng như cuộc sống phải thế, không đến mức độ mà tôi phải nặng đầu. Hoàn cảnh như vậy cũng không hẳn là cái giá mà tôi phải trả, đúng hơn nó là chuyện đã xảy ra không khác được.

Gia đình Công Lý- Thảo Vân vẫn vui vẻ bên nhau mỗi khi có dịp hội ngộ.

Sau tất cả, chúng tôi vẫn có thể ngồi cùng nhau ăn uống với các con, rất vui vẻ. Điều đó cũng khiến tôi cảm thấy ấm lòng và không bị nặng nề những câu chuyện của quá khứ. Sự nghiệp thỏa mãn, cuộc sống nếu có thế này, thế kia, âu cũng là số phận của mỗi người".

Nghệ sĩ hài Công Lý cũng cho biết, cho đến giờ phút này, anh chưa bao giờ bị chi phối bởi những tâm lý nặng nề về 2 lần hôn nhân tan vỡ. "Vì những người phụ nữ từng gắn bó với tôi đều có cách cư xử, biết nói thế nào nhỉ? Họ cư xử rất có văn hóa, lịch thiệp. Trong xã hội hiện nay, tôi nghĩ là cực kỳ khó để vợ trước, vợ sau có thể gặp nhau và trò chuyện vui vẻ. Nhưng họ lại làm được. Không phải là họ làm thế để tôi vui đâu mà đó là những cảm xúc thật của họ. Tôi không biết họ nghĩ gì về tôi, nhưng chỉ cần họ cư xử đúng với suy nghĩ của họ, với hành xử của họ. Họ cảm thấy bằng lòng là được rồi.

Về 2 người vợ đã chia tay của anh hiện giờ vẫn ở 1 mình nuôi con chứ chưa đi bước nữa, Công Lý tránh hỏi xem cuộc sống riêng của họ như thế nào. "Họ là phụ nữ mà, đương nhiên họ sẽ cảm thấy công việc và tình cảm thứ nào là đủ đầy hơn. Tôi biết họ luôn muốn tập trung vào việc nuôi dạy con cái tốt hơn. Tôi không nói gì vì đó là những quyết định của họ. Mình là đàn ông, ai lại đi nói chuyện riêng đó làm gì".

Cuộc hôn nhân với Thảo Vân, tưởng rằng sẽ mãi mãi bên nhau nhưng cuối cùng lại tan vỡ, Công Lý cho biết: "Tôi nghĩ việc gì cũng có lý do của nó. Thảo Vân là người có trình độ, cư xử rất đúng mực, rất người lớn. Hôn nhân còn là duyên số, không ở được với nhau thì thôi, chúng tôi không hận thù gì nhau cả.