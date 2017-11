Con kém bố 60 tuổi, con rể già hơn mẹ vợ: Những chuyện oái oăm của showbiz

Vương Cương – Trịnh Diễm Đông chênh nhau 19 tuổi

Dù thành công trong sự nghiệp song chuyện tình cảm của Vương Cương, vị Hòa Thân trong phim Tể tướng Lưu gù cũng khá lận đận. Vương Cương sinh năm 1948, từng có hai đời vợ nhưng đều không trọn vẹn. Hiện tại, Vương Cương ở với vợ ba, Trịnh Diễm Đông, người phụ nữ kém ông 19 tuổi.

"Hòa Thân" và con trai nhìn như ông và cháu.

Vương Cương từng bị gia đình Diễm Đông phản đối vì cô còn trẻ và chưa một lần kết hôn, trong khi đó nam diễn viên đã có hai đời vợ. Tuy nhiên, vị “Hòa Thân” vẫn kiên trì và chân thành với người tình trẻ. Lâu dần, gia đình Diễm Đông cũng chấp thuận.

Vương Cương và Trịnh Diễm Đông tổ chức lễ cưới vào tháng 11/2006. Đến tháng 8/2008, họ hạnh phúc chào đón sự ra đời của bé trai kháu khỉnh đặt tên là Đinh Đinh. Con trai kém bố 60 tuổi, quả thực đây là một trong những trường hợp hiếm có của làng giải trí Hoa ngữ .

Trương Vũ Kỳ – Vương Toàn An chênh nhau 21 tuổi

Trương Vũ Kỳ nảy sinh tình cảm với ông xã khi hợp tác sản xuất phim Bạch Lộc Nguyên (2010) do Vương Toàn An làm đạo diễn. Vương Toàn An 47 tuổi, hơn Vũ Kỳ 21 tuổi, việc chênh lệch về tuổi tác khiến mọi người không tin vào tình yêu của cặp đôi, đặc biệt là sự kiện kết hôn đầy bất ngờ năm 2011.