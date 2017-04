Con gái Phi Nhung lên tiếng sau khi mẹ công bố danh tính?

Mới đây, Phi Nhung được cho là đã công bố con gái ruột giấu kín suốt hơn 20 năm qua. Ngay sau chia sẻ của mẹ, con gái Phi Nhung xúc động bày tỏ rằng: “For those who are close to me, know that my mom has not gone public about having a daughter. The purpose was to keep me safe and to be able to have a normal life without the unnecessary attention” (Tạm dịch: Những người thân thiết với tôi đều biết mẹ không muốn công bố chuyện có một con gái. Mẹ muốn bảo đảm an toàn cho tôi, mong tôi có cuộc sống bình thường, không bị chú ý).

Con gái Phi Nhung lên tiếng sau khi mẹ công khai danh tính? Wendy xúc động khi mẹ công bố thông tin có con ở thời điểm hiện tại: “Tôi đã tốt nghiệp và mẹ nghĩ rằng đây là lúc thích hợp để công bố mọi chuyện về tôi cùng lý do mẹ giữ kín. Tôi hạnh phúc và thấy mạnh mẽ hơn, gần gũi với mẹ hơn. Hai mẹ con đã cùng trải qua nhiều khó khăn trong cuộc sống trong những năm qua”. Trước đó, trên trang fanpage chính thức, nữ ca sĩ Phi Nhung bất ngờ đăng tải chia sẻ về việc có con gái ruột ở Mỹ sau nhiều năm giữ kín. Cô tiết lộ con gái ruột tên Wendy, vừa đỗ thủ khoa ở Mỹ, chuyên ngành y tá. Sắp tới, con gái sẽ theo học tiếp thạc sĩ. Với Phi Nhung, những năm qua cô đã âm thầm chịu đựng nỗi khổ khi nuôi con một mình. Phi Nhung tự hào về thành tích học tập của con gái.