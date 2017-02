Con cái Hoàng Kiều hành động “sốc” sau chuyện của Ngọc Trinh

Là những người ủng hộ chuyện tình cảm chênh lệch tuổi tác của bố và Ngọc Trinh, khi sự việc vỡ lở, thái độ của con dâu Lan Phương cũng như con trai của tỷ phú Hoàng Kiều khiến nhiều người tò mò chú ý. Sau tin Hoàng Kiều chia tay Ngọc Trinh xuất hiện 1 ngày, Lan Phương vẫn vô tư đăng ảnh tươi cười, một mình thả dáng trên ban công khách sạn Hawaii. Nhiều người thấy rằng cô không mấy để ý đến chuyện bố chồng chia tay bạn gái một cách đột ngột. Tuy nhiên nếu những ai thường xuyên theo dõi trang cá nhân của cựu người mẫu dễ dàng nhận ra rằng cô đã xóa bỏ toàn bộ những bức ảnh và stastus có liên quan đến "nữ hoàng nội y" mà cô từng đăng tải trước đó. Bên cạnh đó Sammy Hoàng- con trai thứ 3 của Hoàng Kiều cũng thể hiện quan điểm đồng tình với việc chia tay Ngọc Trinh của cha: “Only three things matter: how much you loved, how gently you lived, and how gracefully you let go of things not meant for you...” Mới đây, tỷ phú Hoàng Kiều cũng chia sẻ trạng thái trên trang cá nhân khẳng định rằng chuyện tình cảm của ông và "nữ hoàng nội y" đã chấm dứt phủ nhận tin đồn "tái hợp".

Là những người ủng hộ chuyện tình cảm chênh lệch tuổi tác của bố và Ngọc Trinh, khi sự việc vỡ lở, thái độ của con dâu Lan Phương cũng như con trai của tỷ phú Hoàng Kiều khiến nhiều người tò mò chú ý. Sau tin Hoàng Kiều chia tay Ngọc Trinh xuất hiện 1 ngày, Lan Phương vẫn vô tư đăng ảnh tươi cười, một mình thả dáng trên ban công khách sạn Hawaii. Nhiều người thấy rằng cô không mấy để ý đến chuyện bố chồng chia tay bạn gái một cách đột ngột. Tuy nhiên nếu những ai thường xuyên theo dõi trang cá nhân của cựu người mẫu dễ dàng nhận ra rằng cô đã xóa bỏ toàn bộ những bức ảnh và stastus có liên quan đến "nữ hoàng nội y" mà cô từng đăng tải trước đó. Bên cạnh đó Sammy Hoàng- con trai thứ 3 của Hoàng Kiều cũng thể hiện quan điểm đồng tình với việc chia tay Ngọc Trinh của cha: “Only three things matter: how much you loved, how gently you lived, and how gracefully you let go of things not meant for you...” Mới đây, tỷ phú Hoàng Kiều cũng chia sẻ trạng thái trên trang cá nhân khẳng định rằng chuyện tình cảm của ông và "nữ hoàng nội y" đã chấm dứt phủ nhận tin đồn "tái hợp".