Cơ hội nào cho Nguyễn Thị Thành ở Miss Eco International 2017?

Sau nửa tháng đặt chân đến Ai Cập, Nguyễn Thị Thành sẽ bước vào chung kết cuộc thi Miss Eco International 2017 - Hoa hậu Môi trường Quốc tế 2017 vào ngày 14/4 tới đây. Với tư cách là thí sinh tự do, cô được dự đoán có nhiều khả năng lọt top 20, top 10, thậm chí top 5. Ảnh: Instagram nhân vật Từ khi bước chân vào cuộc thi, Nguyễn Thị Thành luôn giữ phong độ. Trước chung kết, cô liên tiếp đạt thành tích trong hầu hết các phần thi phụ quan trọng: về thứ 3 phần thi trình diễn trang phục tái chế, lọt top 10 phần thi tài năng và có mặt trong top 15 phần thi trình diễn áo tắm. Ảnh: Missosology Nguyễn Thị Thành rất nghiêm túc đầu tư trang phục cho cuộc thi. Chính thiết kế tái chế được làm từ lá dừa vừa mang lại ngôi vị á hậu 2 cho cô. Người đẹp gốc Bắc Ninh còn mang đến cuộc thi bộ trang phục dân tộc là bộ áo dài truyền thống màu vàng nổi bật được kỳ vọng làm nên chuyện trong đêm chung kết. Ảnh: Venus Beauty Queen Trong các hoạt động của cuộc thi, Nguyễn Thị Thành thường xuyên hút ống kính của phóng viên thuộc ban tổ chức và chuyên trang sắc đẹp Missosology. Cô luôn giữ được vẻ rạng rỡ và biết cách làm mình nổi bật. Tại một số sự kiện, Nguyễn Thị Thành đã chọn mặc áo dài truyền thống để gây chú ý. Ảnh: Missosology Khả năng Nguyễn Thị Thành lọt top 20 là có thể khi Hoa hậu Môi trường Quốc tế là cuộc thi có tuổi đời non trẻ. Cuộc thi lần đầu tiên được tổ chức vào năm 2015 với sự hỗ trợ của chính phủ Ai Cập và Liên hợp quốc. Được biết, Hoa hậu Môi trường Quốc tế 2017 là năm thứ 3 cuộc thi diễn ra. Ảnh: Missosology Chất lượng thí sinh của Hoa hậu Môi trường Quốc tế 2017 không được đánh giá quá cao. Đa phần các đại diện không có nhiều kinh nghiệm thi nhan sắc. Từ 80 thí sinh nay cuộc thi chỉ còn lại hơn 60 thí sinh do lịch trình quá dày đặc, thời tiết khắc nghiệt khiến ứng viên phải bỏ cuộc. Ảnh: Instagram nhân vật Đáng chú ý, Nguyễn Thị Thành được Tiến sĩ Amal Rezk - chủ tịch cuộc thi yêu mến. Vào đầu tháng 3/2017, khi làm giám khảo Hoa khôi Du lịch Việt Nam, bà Amal rất yêu thích vẻ đẹp của Nguyễn Thị Thành và ngỏ lời với đơn vị nắm giữ bản quyền ở Việt Nam để mời cô đến với cuộc thi ở Ai Cập. Ảnh: Venus Beauty Queen Đầu tháng 4, Nguyễn Thị Thành thi Hoa hậu Môi trường Quốc tế 2017 dù bị tước ngôi Á khôi 1 cuộc thi Hoa khôi Du lịch Việt Nam 2017. Theo lời quản lý của Nguyễn Thị Thành, bà Amal đã ngỏ ý muốn mời cô tới Ai Cập và đồng hành cùng cuộc thi với tư cách một thí sinh tự do. Ảnh: Missosology

