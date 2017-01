Chuyện tình buồn của con gái Kim Tử Long gây xúc động

Tiểu phẩm mang tên "Muối mặn tình quê" của c on gái Kim Tử Long được giám khảo Hoài Linh dành nhiều lời khen ngợi về kịch bản, cách diễn xuất mang lại giây phút sâu lắng bên cạnh những tình tiết hài hước, dí dỏm. Maika vào vai tiểu thư nhà làm muối bén duyên với một chàng trai nghèo đến từ xứ Kinh Bắc xa xôi. Chuyện tình mới chớm nở đã bị ngăn trở bởi sự toan tính của hai gia đình. Để bảo vệ và cứu sống người mình yêu, cô thôn nữ Maika phải cay đắng chấp nhận làm vợ lẽ phú hộ vừa già, vừa thâm hiểm. Tiết mục khiến khán giả xúc động với kết thúc là đám cưới đẫm lệ của Maika và lão bá hộ đã có 6 đời vợ. Cô dâu vừa đi vừa ôm chiếc lồng chim do chàng trai tặng, rồi lặng lẽ mở lồng cho chú chim yến phụng - kỷ vật tình yêu về với bầu trời. Hình ảnh mở chiếc lồng, trả tự do cho chú chim gây xúc động mạnh mẽ. Giám khảo Hoài Linh góp ý thêm, nếu Maika thay chim yến phụng bằng con chim sáo sẽ đúng ý nghĩa hơn rất nhiều. Tuy nhiên, tiểu phẩm của Maika cũng gây ấn tượng tốt, đặc biệt phần thể hiện các ca khúc: Đêm gành hào nghe điệu hoài lang, Biển tình, Dạ cổ hoài lang đầy tình cảm. Diễn viên con nhà nòi Gia Bảo với 15 năm kinh nghiệm diễn xuất đã mang đến một tiểu phẩm chỉn chu, tròn trịa và đầu tư dàn dựng sống động. Với tiểu phẩm "Tình Bolero", Gia Bảo khéo léo đề cập đến các vấn đề, nhân vật đang thu hút sự chú ý của dư luận như: “nữ hoàng nội y”, quảng cáo của hãng điện máy, xe ôm online… Anh “nhại” luôn cả hình ảnh của MC Trác Thúy Miêu và mời “ngọc nữ bolero” Tố My vào diễn và hát trong tiểu phẩm. Với sự đầu tư công phu và cả “chiêu trò”, tiết mục của Gia Bảo tràn ngập tiếng cười và cả những suy ngẫm. Sau vai diễn “siêu nhân” đáng yêu tuần nước, tuần này Lê Nam thử thách mình bằng việc thay đổi hình tượng khi vào vai “Hãi Hùng Bolero” – một anh chàng 3D. Do căng thẳng nên tiết mục của Lê Nam còn đôi chỗ vụng về nhưng giám khảo Hoài Linh ghi nhận sự chịu khó làm mới hình ảnh và cố gắng của anh.

Tiểu phẩm mang tên "Muối mặn tình quê" của c on gái Kim Tử Long được giám khảo Hoài Linh dành nhiều lời khen ngợi về kịch bản, cách diễn xuất mang lại giây phút sâu lắng bên cạnh những tình tiết hài hước, dí dỏm. Maika vào vai tiểu thư nhà làm muối bén duyên với một chàng trai nghèo đến từ xứ Kinh Bắc xa xôi. Chuyện tình mới chớm nở đã bị ngăn trở bởi sự toan tính của hai gia đình. Để bảo vệ và cứu sống người mình yêu, cô thôn nữ Maika phải cay đắng chấp nhận làm vợ lẽ phú hộ vừa già, vừa thâm hiểm. Tiết mục khiến khán giả xúc động với kết thúc là đám cưới đẫm lệ của Maika và lão bá hộ đã có 6 đời vợ. Cô dâu vừa đi vừa ôm chiếc lồng chim do chàng trai tặng, rồi lặng lẽ mở lồng cho chú chim yến phụng - kỷ vật tình yêu về với bầu trời. Hình ảnh mở chiếc lồng, trả tự do cho chú chim gây xúc động mạnh mẽ. Giám khảo Hoài Linh góp ý thêm, nếu Maika thay chim yến phụng bằng con chim sáo sẽ đúng ý nghĩa hơn rất nhiều. Tuy nhiên, tiểu phẩm của Maika cũng gây ấn tượng tốt, đặc biệt phần thể hiện các ca khúc: Đêm gành hào nghe điệu hoài lang, Biển tình, Dạ cổ hoài lang đầy tình cảm. Diễn viên con nhà nòi Gia Bảo với 15 năm kinh nghiệm diễn xuất đã mang đến một tiểu phẩm chỉn chu, tròn trịa và đầu tư dàn dựng sống động. Với tiểu phẩm "Tình Bolero", Gia Bảo khéo léo đề cập đến các vấn đề, nhân vật đang thu hút sự chú ý của dư luận như: “nữ hoàng nội y”, quảng cáo của hãng điện máy, xe ôm online… Anh “nhại” luôn cả hình ảnh của MC Trác Thúy Miêu và mời “ngọc nữ bolero” Tố My vào diễn và hát trong tiểu phẩm. Với sự đầu tư công phu và cả “chiêu trò”, tiết mục của Gia Bảo tràn ngập tiếng cười và cả những suy ngẫm. Sau vai diễn “siêu nhân” đáng yêu tuần nước, tuần này Lê Nam thử thách mình bằng việc thay đổi hình tượng khi vào vai “Hãi Hùng Bolero” – một anh chàng 3D. Do căng thẳng nên tiết mục của Lê Nam còn đôi chỗ vụng về nhưng giám khảo Hoài Linh ghi nhận sự chịu khó làm mới hình ảnh và cố gắng của anh.