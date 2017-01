Chộp khoảnh khắc sao Hollywood thảm hại vì say rượu

Christina Ricci không đứng nổi vì say rượu sau bữa tiệc ở Paris. Thậm chí cô còn như đang muốn ăn cả cái máy ảnh trên tay bạn mình. (Ảnh: thesuperficial) Victoria Beckham bị bắt gặp say khướt khoác tay chồng bước ra khỏi một bữa tiệc lúc 2 giờ sáng. Và có lẽ uống nhiều quá nên cô đổ rượu làm ướt cả quần. (Ảnh: wennermedia) Diễn viên, đạo diễn người Canada Kiefer Sutherland là ngôi sao Hollywood say rượu nhiều lần và nhìn rất thảm hại. Năm 1989 anh bị bắt vì tội lái xe khi đang say rượu, tàng trữ vũ khí. Sau đó anh liên tục say xỉn trong quán bar thậm chí Kiefer còn bị chụp cảnh tụt quần trong một quán karaoke lúc quá say. (Ảnh: web-images) Lindsay Lohan và mẹ ruột, bà Dina Lohan say trong bữa tiệc sinh nhật lần thứ 49 của bà Dina đến nỗi hai mẹ con hôn nhau như một cặp tình nhân và khiến mọi người rùng mình vì nụ hôn kiểu Pháp. (Ảnh: guestofaguest) Paris Hilton say quá nên giật mic hát cả đêm trên sân khấu và bắt khán giả trong hộp đêm hôm đó phải chịu đựng cái giọng vốn không hay lại còn lè nhè vì say của cô. (Ảnh: .celebitchy) Trong một lần say rượu, Britney Spears đã bị tụt cả váy áo, lộ ngực mà không hề biết. Khoảnh khắc xấu xí vì say rượu của Brit là một trong những khoảnh khắc xấu nhất của nữ ca sĩ. (Ảnh: HubPages) Ngày 21/5/2016, Amber Heard bị Johnny Depp đánh khi anh đang say rượu. Ngay lập tức nữ diễn viên 30 tuổi đã đệ đơn ly hôn chồng và xin tòa lệnh yêu cầu Depp tránh xa mình. Trong đơn ly hôn, Amber cho biết Depp thường xuyên say xỉn và đánh đập cô trong suốt thời gian 15 tháng hôn nhân. (Ảnh: nydailynews) Năm 2016, trước giờ diễn ở Melbourne, Australia, Madonna đã bị say rượu tequila và khi lên sân khấu ngôi sao ca nhạc yêu cầu khán giả ai có thể ân ái với cô. Sau đó Madonna còn leo lên một chiếc moto để lái nhưng đã ngã vật ra sàn sân khấu. (Ảnh: nydailynews) Nam diễn viên nổi tiếng Hollywood Matthew McConaughey được liệt vào danh sách con ma tiệc tùng vì thế anh bị chộp rất nhiều khoảnh khắc dở khóc dở cười vì say. (Ảnh: wordpress)

