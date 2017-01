Chồng Phi Thanh Vân viết tâm thư tuyên bố ly hôn

Mới đây, trên trang cá nhân, Bảo Duy - chồng Phi Thanh Vân chia sẻ thông tin gây sốc rằng vợ chồng anh đã ly hôn sau 3 năm gắn bó. Theo đó, trong bức tâm thư gửi Phi Thanh Vân, Bảo Duy chia sẻ chính anh đã đề nghị chia tay và bà xã cũng đồng ý.

Bảo Duy trách Phi Thanh Vân đã thay đổi : “Là anh không tốt, không yêu thương em và con hay chỉ tại anh nghèo. Chỉ tại anh không phải là người đàn ông quyền lực mà em từng nói và em từng so sánh giữa anh với họ... Là tại do anh hay do em thay đổi? Do tình yêu của em dành cho anh không còn nhiều như xưa nữa?

...Em có những dự định và hoài bão mà anh lại không thể làm nấc thang cho em chạm tay tới ước mơ đó được. Nên em đã tìm cho mình một người thay thế anh. Người ấy có thể cho em những gì em muốn.

Bản thân anh là đàn ông anh không muốn làm một cái bóng của người khác sống bên cạnh em. Anh nghèo không có địa vị và quyền lực nhưng anh có lòng tự trọng của riêng mình. Vậy nên anh chủ động đề nghị ly hôn để cho em được tự do đến với người mà em muốn và làm những việc mà em thích”.

Vợ chồng Phi Thanh Vân. (Ảnh: Facebook nhân vật)

Cuối bức tâm thư, Bảo Duy khẳng định vì quá yêu vợ nên anh chấp nhận hy sinh hạnh phúc của mình để vợ đạt được những gì cô muốn. Bảo Duy cũng cho biết, anh sẽ ra đi với hai bàn tay trắng để chứng minh tình yêu của anh không phải vì vật chất.

Nguyên văn chia sẻ của Bảo Duy:

“Bà xã,

Cho anh được gọi em với hai tiếng yêu thương như vậy lần cuối được không em? Cám ơn em đã đến bên anh rồi cho anh hạnh phúc. Cám ơn thời gian qua em đã luôn ở bên anh và cùng anh chia sẻ những vui buồn. Cám ơn em đã sinh cho anh con trai yêu Tấn Đức. Cám ơn em vì tất cả bà xã nhé.

Cứ ngỡ tình yêu của chúng ta là bền lâu mãi mãi, bởi khi cả hai đến với nhau bằng một tình yêu đẹp tưởng chừng sẽ không khi nào có hồi kết. Cứ ngỡ em và anh sẽ nắm chặt tay nhau đi đến cuối cuộc đời. Nhưng cuộc sống vốn không như mình nghĩ phải không em? Ngày em chủ động đến bên anh, yêu anh, anh hạnh phúc và đón nhận. Ngày hôm nay anh chủ động viết đơn ly hôn, em vui vẻ chấp nhận.

Có một cái gì đó khác nhau ở giữa cái anh đón nhận và em chấp nhận. Xin lỗi em khi ngày hôm nay anh viết lên công khai rằng anh chính thức chia tay và rũ bỏ rời xa cuộc hôn nhân này một cách vô điều kiện. Anh và em là người hiểu rõ nhất rằng cuộc hôn nhân này rạn nứt bởi vì đâu. Anh đã rất cố gắng để giữ gìn hạnh phúc ấy. Nhưng nếu cái thứ hạnh phúc gọi là gia đình ấy chỉ có một người cố gắng thì làm sao mà giữ được phải không em?

Trước khi em bước chân vào cuộc sống của anh thì anh đang sống một cuộc sống hết sức nhẹ nhàng và bình dị. Mặc dù khi ấy cuộc sống của anh còn chưa dư giả về kinh tế nhưng anh lại cảm thấy thật yên bình và anh bằng lòng với hiện tại. Rồi em đến bên anh giống như một cơn gió, khi ấy anh còn nhiều e ngại không dám đón nhận em bởi em là người của công chúng còn anh chỉ là một người đàn ông bình thường. Anh sợ anh không tương xứng để sánh đôi cùng em trên thảm đỏ.

Nhưng chính em là người đã tiếp cho anh động lực. Chính em đã khiến anh tự tin hơn và hạnh phúc đón nhận tình cảm của em. Chính em khiến anh nghĩ rằng chỉ cần anh và em thực sự yêu nhau thì khoảng cách về tuổi tác hay địa vị không thể là rào cản cách ngăn hai đứa mình yêu nhau, đến với nhau.

Ngày chúng ta chính thức công khai tình yêu dành cho nhau với tất cả người thân và anh em bạn bè khi ấy anh thực sự bị áp lực khi dư luận lên án và chỉ trích anh đến với em vì ham giàu sang danh vọng và bội nghĩa quên tình với người vợ trước. Anh chỉ muốn mọi người hiểu anh và có một cái nhìn đúng về con người và tư cách của anh khi anh yêu rồi đến với em, làm chồng em, làm ba của Tấn Đức.

Tình yêu của anh dành cho em là xuất phát từ tận trái tim và không hề vụ lợi hay có bất cứ một mục đích nào khác. Anh yêu em bằng tất cả sự trưởng thành và chín chắn nhất của một người đàn ông sau lần đổ vỡ hôn nhân lần đầu thất bại.

Anh đã suy nghĩ và cân nhắc rất nhiều khi đến với em. Khi ấy anh có chút mặc cảm vì giữa chúng ta điều kiện và hoàn cảnh cách xa nhau nhiều quá. Nhiều khi anh muốn từ bỏ và trốn chạy vì anh lo sợ anh sẽ không mang lại được hạnh phúc cho em. Anh sợ mình sẽ làm ảnh hưởng tới công danh sự nghiệp của em khi quanh em luôn có ánh hào quang vây quanh còn anh là chàng trai nghèo không có gì dành cho em ngoài tình yêu dành cho em nồng nàn sâu đậm.

Sống bên em anh hiểu đôi chút về con người và tính cách của em. Tuy là người nổi tiếng nhưng em lại sống rất hòa đồng và em có tấm lòng nhân hậu hay giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn. Em chưa khi nào phân biệt đẳng cấp này khác trong mọi mối quan hệ. Lại nhìn thấy em khao khát muốn có một gia đình hạnh phúc và khao khát được làm mẹ giống bao người phụ nữ khác.

Chính những điều ấy đã làm cho anh yêu em và đồng ý làm chồng em cùng em vun đắp cho tương lai hạnh phúc của hai đứa. Rồi thời gian trôi và hạnh phúc vỡ òa khi mà thiên thần nhỏ Tấn Đức của chúng ta đã đến thế giới này đến bên chúng ta để gắn kết thêm tình yêu của hai đứa.

Gần 3 năm rồi em yêu nhỉ. 3 năm yêu rồi nên vợ thành chồng. 3 năm với biết bao nhiêu sóng gió. Tình yêu của ta dành cho nhau có cả máu và nước mắt. Máu của anh khi anh chặt ngón tay mình để chứng cho em thấy anh yêu em sâu đậm đến như thế nào và nước mắt. Những giọt nước mắt hạnh phúc của cả em và anh. Chúng ta đang hạnh phúc như vậy mà vì sao lại đến bên hai bờ vực ly hôn như thế này hả em ơi?

Là anh không tốt, không yêu thương em và con hay chỉ tại anh nghèo. Chỉ tại anh không phải là người đàn ông quyền lực mà em từng nói và em từng so sánh giữa anh với họ. Anh không có địa vị cao sang và không cho em được những gì em muốn. Là tại do anh hay do em thay đổi. Do tình yêu của em dành cho anh không còn nhiều như xưa nữa? Thực sự anh không muốn chúng mình như thế này. Anh tuy không địa vị cao sang nhưng ngay từ đầu em đã biết và em chấp nhận vậy mà. Làm chồng em, anh cũng đã cố gắng cùng em nghĩ cách kiếm tiền và xây dựng vun đắp hạnh phúc mà em từng mong muốn.

Danh vọng, tiền bạc, con cái em đều đã có đủ rồi vậy sao em còn tham vọng mơ ước xa xôi. Cuộc sống hiện tại của em là niềm mơ ước của rất nhiều người vậy mà với em lại chưa là đủ. Em có những dự định và hoài bão mà anh lại không thể làm nấc thang cho em chạm tay tới ước mơ đó được. Nên em đã tìm cho mình một người thay thế anh. Người ấy có thể cho em những gì em muốn.

Bản thân anh là đàn ông anh không muốn làm một cái bóng của người khác sống bên cạnh em. Anh nghèo không có địa vị và quyền lực nhưng anh có lòng tự trọng của riêng mình. Vậy nên anh chủ động đề nghị ly hôn để cho em được tự do đến với người mà em muốn và làm những việc mà em thích.

Ly hôn không phải vì anh hết yêu em mà anh ly hôn vì anh yêu em quá nhiều, nhiều đến mức chấp nhận hy sinh hạnh phúc của mình để cho em đạt được những gì em muốn. Bởi đôi khi yêu một người không phải cứ sống bên nhau mới là hạnh phúc. Chỉ cần chia tay anh làm em hạnh phúc thì anh sẽ làm. Anh sẽ không trách cứ hay hận em vì lỗi do bản thân anh không đáp ứng được những gì em muốn.

Anh đến với em như thế nào thì anh sẽ ra đi như thế. Anh sẽ ra đi với hai bàn tay trắng để cho em và tất cả mọi người hiểu rằng từ trước đến nay tình yêu của Nguyễn Bảo Duy này dành cho Phi Thanh Vân là tình yêu thật sự chứ không xây dựng trên vật chất tiền bạc. Người ta nói của chồng công vợ. Những năm tháng sát cánh bên em kinh doanh kiếm tiền anh cũng đã cố làm rất tốt. Giờ tất cả quanh em đều rất tốt và thuận lợi, mọi thứ anh trả lại cho em nguyên vẹn và anh đi. Chúng ta ly hôn em nhé. Anh cầu mong cho em sẽ hạnh phúc với người mà em chọn lựa.

P/S: Status này là chứng thực cho việc ly hôn của tôi và Vân. Tôi viết ra nỗi lòng mình để Vân đọc và những fan yêu quý thần tượng Vân không vì chuyện chúng tôi ly hôn mà có cái nhìn về tôi không tốt”.