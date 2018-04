Choi Ji Woo: Siêu sao Hallyu giàu sụ, bình dị sống, lặng lẽ lấy chồng

Sau 16 năm từ Bản tình ca mùa đông (2002), tin Choi Ji Woo kết hôn được một trang mạng đưa tin với tiêu đề "Nữ diễn viên YG kiêm ngôi sao Hallyu kết hôn hoàn toàn trong bí mật".



Dường như, với khán giả hiện nay, cái tên Choi Ji Woo có thể không quen thuộc bằng YG - công ty giải trí đã tạo nên nhóm nhạc Big Bang, cái tên hàng đầu của Làn sóng Hàn thế hệ kế tiếp.

Dấu ấn của Choi Ji Woo dù không còn đậm nét như thời đỉnh cao nhưng vẫn được thể hiện qua sự yêu mến của công chúng. Cô gây thiện cảm nhờ cả vẻ đẹp và phong cách sống của một trong những ngôi sao Hallyu trầm lặng nhất.

Siêu sao tầm cỡ thế giới, từng thu nhập 75 triệu USD

Nổi tiếng từ rất sớm và có nhiều vai diễn vang danh thời đỉnh cao, nữ diễn viên Choi Ji Woo sớm có được khối tài sản lớn. Theo People with Money, năm 2013 thu nhập của Choi Ji Woo vào khoảng 75 triệu USD, đứng ở top cao trong giới diễn viên nữ thế giới. Thu nhập này đến từ rất nhiều nguồn thu khác nhau chứ không chỉ phim ảnh.

Thuở đầu sự nghiệp, cô cùng Bae Yong Joon trở thành hai ngôi sao tiên phong của Làn sóng Hàn những năm 2000 khi Bản tình ca mùa đông được chiếu khắp châu Á và các châu lục khác.

Nét đẹp thời thanh xuân của Choi Ji Woo. Ảnh: Yonhap. Tiếp đó, sự nghiệp phim ảnh của cô được nối dài với những bộ phim như Nấc thang lên thiên đường, Thành phố trên không, Người tình của ngôi sao, Trở lại tuổi 20... Riêng trong Người tình của ngôi sao, cô trở thành nữ diễn viên nhận cát xê cao nhất Hàn Quốc là 48 triệu won mỗi tập, dù về sau kỷ lục này đã bị phá. Bên cạnh Hàn Quốc, Nhật Bản cũng là quốc gia yêu quý Choi Ji Woo nhất. Cô từng được coi là ngôi sao Hàn nổi tiếng nhất ở Nhật và được đặt biệt danh " Công chúa Ji Woo ". Thậm chí, sau này, khi danh tiếng của Choi Ji Woo giảm sút ở Hàn Quốc vì dòng phim tình cảm bi thương mà cô đóng đã thoái trào, Nhật Bản vẫn là thị trường chào đón cô. Cô tham gia các phim hợp tác với Nhật Bản, Hàn Quốc trong thời gian này để làm mới hình tượng, trong đó có phim truyền hình Nhật Kaseifu no Mita. Có thời, Choi Ji Woo được đồn đại là một trong những diễn viên nữ có thu nhập cao nhất thế giới chứ không chỉ Hàn Quốc và châu Á. Tên tuổi cô đặc biệt nổi tiếng tại Nhật Bản, cô cũng là một trong những ngôi sao châu Á có thể sánh vai những kiều nữ phương Tây mà không hề thua kém. Choi Ji Woo là quý bà giàu có của giới giải trí Hàn Quốc. Ảnh: Pose. Sau khi đạt vị thế siêu sao Hallyu với cát xê cao, Choi Ji Woo đầu tư vào thị trường chứng khoán, bất động sản, ký hợp đồng với các nhãn hàng. Cô cũng sở hữu một nhà hàng ở Seoul, hai tòa nhà ở khu Gangnam, một đội bóng đá cùng các thương hiệu nước hoa, thời trang và rượu vodka. Cô cũng thành lập công ty giải trí riêng mang tên C,JW Company vào năm 2009. Khác với vẻ ngoài ngây thơ, thánh thiện, Choi Ji Woo cũng là ngôi sao rất thực tế về chuyện tiền bạc. Cô sớm có cuộc sống giàu sang, đủ đầy nhưng cũng biết chuẩn bị trước cho tương lai khi qua thời đỉnh cao. Trên thực tế, sau khi dòng phim bi của Hàn Quốc dần thoái trào vào đầu những năm 2010, Choi Ji Woo đứng trước thử thách thay đổi hình tượng "Nữ hoàng nước mắt " đã gắn với cô 15 năm. Cô đóng các phim điện ảnh, truyền hình như Actresses, Can't Lose, The Suspicious Housekeeper, Temptation, Like for Likes cũng như tham gia các chương trình truyền hình thực tế như 2 Days & 1 Night hay Choi Ji Woo's Delicious Korea để hình tượng gần gũi hơn với công chúng. Lời "xin lỗi" người hâm mộ vì kết hôn lặng lẽ Cùng là siêu sao Hallyu nhưng Choi Ji Woo và bạn diễn Bae Yong Joon trong Bản tình ca mùa đông có hai hướng đi khá khác nhau về đời tư. Bae Yong Joon đã trở thành ông chủ trong ngành giải trí và có cuộc hôn nhân đình đám cùng người đẹp kém 13 tuổi Park Soo Jin. Hình ảnh cuộc sống gia đình của họ cũng thường xuyên được Park Soo Jin chia sẻ trên mạng xã hội. Khá trùng hợp, Choi Ji Woo cũng kết hôn cùng người chồng kém cô 13 tuổi. Anh không phải là người làm trong ngành giải trí, là một nhân viên công nghệ đẹp trai, cao lớn. Cả hai đi đến hôn nhân sau một năm yêu nhau. Choi Ji Woo cũng không tiết lộ hình ảnh của chồng. Đám cưới của Choi Ji Woo cũng kín đáo như cách sống của cô lâu nay. Ảnh: YG.

Trước đây, chuyện tình yêu của Choi Ji Woo cũng chưa bao giờ là đề tài phổ biến trên báo chí. Cô từng hẹn hò với tài tử Lee Jin Wook, bạn diễn kém 6 tuổi trong phim Thành phố trên không, nhưng chia tay vì bị chú ý quá nhiều do cả hai đều ở trong giới giải trí.

Kể từ đó, đời tư Choi Ji Woo vẫn là chuyện bí mật. Với đám cưới lần này, cô cũng kiểm soát hình ảnh khá gắt gao và chỉ để công ty quản lý YG - nơi cô ký hợp đồng vào năm 2014 - tiết lộ đúng 3 bức ảnh. Nhiều người nổi tiếng khác cũng muốn kiểm soát hình ảnh như vậy nhưng đều không thành do khách mời liên tục chia sẻ trên mạng xã hội.

Riêng Choi Ji Woo, cô kín tiếng đến mức thông tin chỉ lộ ra sau khi đám cưới đã diễn ra vào ngày 29/3. Với thái độ tôn trọng người hâm mộ, Choi Ji Woo đăng tải một bức thư tay do chính cô viết. Trong thư, cô thể hiện sự khiêm nhường khi kết hôn nhưng giấu kín sự việc với người hâm mộ.

"Tôi rất ngại ngùng và bối rối khi lần đầu tiên viết một bức thư như thế này", nữ diễn viên viết, "nhưng tôi có tin vui. Tôi đã làm lễ cưới vào ngày 29/3 với một người tôi muốn cùng xây dựng cuộc sống mới. Chúng tôi tổ chức hôn lễ kín đáo với một vài thành viên gia đình".

Nữ diễn viên thừa nhận cô nên để người hâm mộ biết sớm hơn, nhưng vì chú rể không phải ngôi sao giải trí, cô muốn thận trọng: "Tôi hy vọng các bạn sẽ hiểu và chúc phúc cho chúng tôi".

Sau khi Choi Ji Woo công bố tin kết hôn, nhiều người hâm mộ gọi tên Lee Seo Jin - tài tử từng cộng tác với nữ diễn viên trong chương trình Grandpas over Flowers. Cả hai khá thân thiết trên màn ảnh và Lee Seo Jin cũng thừa nhận Choi Ji Woo là mẫu bạn gái lý tưởng của anh. Nhưng với chuyện tình yêu và hôn nhân cùng cá tính kín đáo, Choi Ji Woo đã chứng tỏ cô không muốn hẹn hò đồng nghiệp trong giới.

Về phong cách sống, đây không phải lần đầu Choi Ji Woo gây bất ngờ cho công chúng. Cô từng xuất hiện trên tạp chí Marie Claire bên cạnh Paris Hilton, tham dự Tuần lễ Thời trang New York năm 2014 với vẻ ngoài sang chảnh.

Cô chơi thân với những cô bạn nổi tiếng như Han Ga In, Han Ye Seul và Ko So Young, hay là một nhiếp ảnh gia du lịch từng có triển lãm và sách ảnh riêng. Cô cũng thể hiện sự hào phóng của một "đại gia" bằng cách mua quà tặng cho cả đoàn làm phim Twenty Again.

Nhưng cô biết kiểm soát danh tiếng sao cho những thông tin về mình ít khi gắn với sự xa hoa và sang chảnh. Giàu có nhưng chưa bao giờ là ngôi sao khoe hàng hiệu, hình tượng Choi Ji Woo vẫn gắn với vẻ thánh thiện và gần gũi.