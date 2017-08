Chia tay, Lê Phương cập bến hạnh phúc còn Quý Bình ra sao?

Từng có thời gian gắn bó với Lê Phương, Quý Bình vui mừng đến dự đám cưới của nữ diễn viên và Trung Kiên tại Sài Gòn. Ảnh: Thể thao văn hóa Tại đám cưới, Quý Bình tiết lộ chuyến đi Trường Sa se duyên cho Lê Phương và Trung Kiên là do anh thuyết phục cô tham gia. Thấy Lê Phương hạnh phúc, Quý Bình rất vui mừng. Ảnh: Zing Quý Bình và Lê Phương từng hẹn hò khi là sinh viên. Cặp đôi tái hợp sau khi Lê Phương ly hôn Quách Ngọc Ngoan. Tháng 1/2016, cả hai chia tay nhưng vẫn coi nhau là bạn. Ảnh: FBNV Sau khi chia tay Lê Phương, Quý Bình vướng nghi vấn phim giả tình thật với Minh Hằng vào thời điểm trước khi bộ phim đóng chung “Bao giờ có yêu nhau” công chiếu. Ảnh: Tuổi trẻ Tin đồn Quý Bình và Minh Hằng hẹn hò rộ lên bởi cả hai không ít lần có những khoảnh khắc tình tứ bên nhau không khác một cặp tình nhân. Ảnh: NSXCC Quý Bình từng tình nguyện cõng Minh Hằng khi biết cô mệt vì phải đi bộ vào rừng trong quá trình quay phim. Ảnh: Zing Quý Bình tình tứ ôm eo Minh Hằng trong buổi tiệc đóng máy phim “Bao giờ có yêu nhau”. Thậm chí, anh còn bế bổng người tình tin đồn lên sân khấu, bắt cô phải hát vì đến muộn. Ảnh: Zing Trong buổi ra mắt đoàn làm phim tại TP HCM, Quý Bình thường xuyên thể hiện sự quan tâm dành cho Minh Hằng, thậm chí còn đút bánh cho bạn diễn. Ảnh: Thể giới trẻ Khi được fans yêu cầu tái hiện cảnh khóa môi trong phim, Quý Bình hôn má Minh Hằng sau khi cô ngượng ngùng xin khất lại nụ hôn này. Ảnh: Thể thao văn hóa Trước tin đồn hẹn hò, Quý Bình và Minh Hằng khẳng định cả hai chỉ là đồng nghiệp thân thiết. Sau khi kết thúc việc quảng bá bộ phim, Quý Bình và Minh Hằng hiếm khi hội ngộ. Ảnh: Zing Quý Bình thân thiết với Tố My trên sân khấu và ngoài đời trong một năm nay. Gần đây, nam diễn viên vướng tin đồn sắp cầu hôn nữ ca sĩ. Ảnh: Khám phá Tuy nhiên, màn cầu hôn chỉ là một tiết mục biểu diễn trong đêm nhạc của Tố My. Hiện tại, Quý Bình vẫn khá kín tiếng trong chuyện tình cảm. Ảnh: Zing

