"Chia tay" đang là từ khóa hot nhất làng giải trí Việt năm 2017

Chuyện tình các ngôi sao trong làng giải trí luôn là chủ đề được công chúng quan tâm. Tuy nhiên không mấy cặp sao Việt duy trì được "tuổi thọ" cho tình yêu. Thay vì đó, showbiz lại là nơi chứng kiến sự "đến và đi" của những cuộc tình chóng vánh. Mới đây, Văn Mai Hương bất ngờ viết tâm thư xác nhận chia tay bạn trai làm thanh tra xây dựng. Giọng ca họ Văn chia sẻ, trong khoảng thời gian hẹn hò hơn 1 năm, cô đã tạm dừng rất nhiều dự án âm nhạc, show lưu diễn nước ngoài để ở bên bạn trai. Những tưởng duyên tình bền lâu song họ lại sớm "đường ai nấy đi" do sự khác biệt về suy nghĩ. Cuộc chia tay bất ngờ giữa Bảo Anh và nam ca sĩ một đời vợ - Hồ Quang Hiếu khiến làng giải trí được phen ồn ào. Tưởng chừng tình yêu 2 năm sẽ đi tới kết thúc có hậu bằng một đám cưới, song điều đó không xảy ra như sự mong đợi của người hâm mộ. Nguyên nhân chia tay được Hồ Quang Hiếu giãi bày là do "khoảng cách và quan niệm sống đã thôi không còn đồng điệu". Vướng nghi án yêu đương, song Soobin Hoàng Sơn và Hiền Hồ liên tục phủ nhận. Cho đến khi clip ôm ấp trong rạp chiếu phim bị lộ giữa tháng 7, nam chính mới dũng cảm thừa nhận tình yêu, song cũng tuyên bố... chia tay bạn gái ngay sau đó. Một số tin đồn cho rằng, chuyện tình này đổ vỡ là do Hiền Hồ thuê người quay clip "gài bẫy" bạn trai hòng gây sự chú ý. Chuyện tình đẹp như mơ của Hoàng Oanh và Huỳnh Anh cũng không thể đi tới một cái kết viên mãn. Sau 3 năm mặn nồng, cặp đôi tuyên bố "đường ai nấy đi" vào đầu tháng 6/2017 trong sự tiếc nuối của nhiều khán giả. Với tinh thần chia tay trong sự văn minh, Hoàng Oanh và tình cũ vẫn giữ được quan hệ bạn bè tốt đẹp. Trái ngược với Hoàng Oanh - Huỳnh Anh, cuộc chia tay của Trương Nam Thành và người mẫu Phạm Thùy Linh gây ra nhiều tranh cãi. Trong câu chuyện phức tạp này, nhiều khán giả đồng cảm và đứng về phe Thùy Linh khi cô tiết lộ bản tính trăng hoa của bạn trai. Vì sự xuất hiện của người thứ 3, nữ người mẫu đã đưa ra quyết định hủy hôn dù cho trước đó, cả hai đã có 3 năm mặn nồng. Sáng nắng chiều mưa", "cuộc tình follow - unfollow"... là những cụm từ mà khán giả dùng để mô tả về mối quan hệ tình ái giữa Hạ Vi và Cường "Đô La". Sau 2 năm yêu đương với vô số giận hờn và "sóng gió", Hạ Vi chính thức tuyên bố chia tay đại gia phố núi vào giữa tháng 7/2017. Nối dài danh sách "chia tay" năm 2017 là sự góp mặt của cặp đôi Quang Hùng - Chế Nguyễn Quỳnh Châu. Sau 3 năm gắn bó, nữ người mẫu công khai chia tay bạn trai vào cuối tháng 6/2017. Quỳnh Châu nhấn mạnh không hề biết lý do bạn trai buông tay là gì. Tuy nhiên, cô phủ nhận tin đồn đổ vỡ tình cảm do Quang Hùng là gay. Cuối tháng 3/2017, Cường Seven bất ngờ đăng tải dòng trạng thái thông báo chia tay MLee sau 4 năm hẹn hò. "Bông hồng lai" cũng lên tiếng lý giải đổ vỡ tình cảm ngay sau đó: "Càng lớn suy nghĩ hai người càng khác nhau, những mong muốn, những cảm xúc cũng thay đổi nhiều và đến hôm nay thì không tìm được tiếng nói chung nữa". Tháng 4/2017, phía Vũ Ngọc Anh xác nhận chia tay Hữu Vi sau 4 năm hẹn hò. Chia sẻ về kết cục tình yêu khiến người hâm mộ tiếc nuối, mỹ nhân họ Vũ cho biết: "Chúng tôi còn trẻ và còn sự nghiệp trước mắt. Cả tôi và Vi đều cần thời gian tập trung cho công việc, quyết định 'đường ai nấy đi' phù hợp với cả hai ở thời điểm này". Yêu nhau không ồn ào và chia tay trong êm đẹp, đó là chuyện tình của cặp đôi Minh Luân - Ninh Dương Lan Ngọc. Đổ vỡ tình cảm sau 3 năm gắn bó, họ vẫn giữ được quan hệ bạn bè đồng nghiệp khá tốt đẹp.

