Chi Pu và chiến lược ra mắt 7 phiên bản sản phẩm một tháng

Ngày 10/10, Chi Pu giới thiệu sản phẩm đầu tiên, đánh dấu chặng đường ca hát chuyên nghiệp mang tên Từ hôm nay (Feel Like Ooh). Sau khi Hương Tràm đăng trạng thái được cho là phản đối những hot girl mang nghề ca sĩ ra kiếm tiền, người đẹp 9x thông báo: "Từ giờ đến cuối năm, mỗi tháng tôi sẽ cho ra mắt một MV".



Không chỉ giữ đúng lời hứa, Chi Pu còn làm hơn thế nữa khi mỗi sản phẩm đều được cô phát hành từ 2 đến 3 phiên bản. Cộng với ca khúc Esraxled sắp ra mắt, cựu hot girl Hà thành Chi Pu sở hữu tộng cộng 7 phiên bản video, ca khúc trên YouTube.

Con số này vượt ngoài mong đợi của khán giả đại chúng lẫn người yêu mến Chi Pu. Cả hai MV Từ hôm nay và Cho ta gần hơn đều gây không ít ồn ào.

"Xinh nhưng hát chưa hay" là nhận xét phổ biến về Chi Pu.

Học tập mô hình Kpop

Với Từ hôm nay, sau phiên bản chính thức được ra mắt hôm 10/10, Chi Pu có thêm phiên bản vũ đạo của ca khúc, đạt lần lượt 10 triệu và 4,3 triệu lượt xem trên YouTube. Đây đều là những thành tích ấn tượng ngay cả với những giọng ca có tên tuổi trong showbiz.

Chúng cho thấy Chi Pu có sức hút lớn. Bất chấp những lời khen chê, nhiều người vẫn bị cuốn theo những câu chuyện của Chi Pu. Ngay cả Thu Minh, trong một lần chia sẻ với Zing.vn, cũng đánh giá Từ hôm nay là một video công phu, đầy cố gắng. "Tôi sẽ cho MV này được số điểm khá ổn so với các sản phẩm của ca sĩ trẻ hiện tại", cô nói.

Thu Minh tự nhận MV của Chi Pu vượt trội các MV mà cô từng làm.



Việc đầu tư 2 phiên bản video cho một ca khúc là cách mà Chi Pu áp dụng từ nền âm nhạc Hàn Quốc. Tại đó, những thần tượng đều tập trung cho mục đích duy nhất là phục vụ cho phần nhìn. Các MV không cần có cốt truyện, nội dung hay giọng hát xuất sắc, nhưng vũ đạo và phục trang đẹp là thứ phải có.

Năm 2011, chỉ cần tra từ khoá Roly Poly, một trong những ca khúc nổi tiếng nhất sự nghiệp của T-ara, người ta sẽ tìm được trên 3 phiên bản khác nhau, từ tiếng Hàn, Nhật, Trung cho đến những MV được quay trong bối cảnh chính, sàn nhảy và lớp học.

Với Cho ta gần hơn, bên cạnh video vũ đạo được kèm theo như thông lệ, cựu hot girl Hà thành còn ấp ủ thêm phiên bản acoustic, với nội dung chậm rãi, nhẹ nhàng, thích hợp với tiết tấu mới của ca khúc.

Cô cũng chuyển tải nó thành bài hát Hàn Quốc với tên gọi tiếng Anh là Love Is Hurt và phát thành thêm mini album dành riêng cho thị trường âm nhạc Kpop.

Chờ gì ở sản phẩm tiếp theo?

Như đã thông báo trong teaser, 26/11 là ngày Chi Pu tung ra MV cho ca khúc thứ ba mang tên Esraxled. Sử dụng lại chính câu nói "Từ hôm nay hãy gọi tôi là...", người đẹp 9X tỏ ra không hề ngán sức ép bên ngoài.

Cách đây không lâu, Taylor Swift tung ra MV Look What You Made Me Do nhại lại những câu nói, nhận xét mà truyền thông từng đánh giá về mình. Táo bạo hơn, cô còn mang cả hình tượng con rắn - biệt danh được Kim Kardashian và anti fan mang ra châm chọc - vào MV.

Quay ngược thập kỷ trước, Britney Spears cũng nổi tiếng với những câu hát tự chế giễu mình trong Piece of Me khi tự miêu tả mình là trơ trẽn, cuồng loạn, được lên TV nhờ thoát y ngoài đường phố... Trong MV, cô cũng tái hiện lại cách mà những tay săn ảnh quấy rầy mình bằng những bức ảnh lộ hàng, tình tứ với đàn ông.

Ở cấp độ nhẹ hơn là Miley Cyrus vào năm 2010 với ca khúc Can't Be Tamed. Lấy bối cảnh viện bảo tàng, MV xoay quanh chủ nhân của nó trong vai sinh vật bị nhốt trong một chiếc lồng đang muốn truyền đi thông điệp "đừng hòng thuần hoá tôi", trước những đánh giá cho rằng cô hư hỏng, đáng thất vọng vì tự phá bỏ hình tượng ngoan hiền.

Taylor Swift tự nhân bản và nhại lại những đánh giá tiêu cực mà dư luận dành cho cô trong Look What You Made Me Do. Chi Pu cũng tái sử dụng câu nói từng bị chỉ trích "Từ hôm nay hãy gọi tôi là..." và gắn thêm từ "hoa hậu".

Chi Pu có lẽ cũng đang áp dụng bài học đó. Đi xa hơn tuyên bố làm ca sĩ, người đẹp 9X còn mạnh bạo muốn làm "hoa hậu showbiz".

Khác với hai sản phẩm trước nhằm định hình bản thân, teaser Esraxled dường như lời khẳng định rằng Chi Pu đã biết hết những gì khán giả đang nói về mình.

Đến đây, nhiều người chắc hẳn nhớ lại câu tagline trong poster phim Vòng eo 56 xoay quanh cuộc đời Ngọc Trinh: "Mọi người nghĩ cô ấy hư hỏng, tham tiền và ngốc nghếch. Nhưng cô ấy biết mọi người nghĩ gì".

Tương tự việc Chi Pu đi hát, Vòng eo 56 cũng là bộ phim gây tranh cãi về vai trò diễn viên, nhà sản xuất của người mẫu nội y. Nhưng cũng như Ngọc Trinh dám bỏ tiền ra làm phim về chính mình, cựu hot girl Hà Thành cũng không ngại chi hàng tỷ đồng để "mỗi tháng ra một MV" với 7 phiên bản và sản phẩm hiện có.

Tất nhiên, mọi sự so sánh giữa Chi Pu và những siêu sao hàng đầu thế giới là rất khập khiễng. Nhưng trước mắt, dường như cô đang học theo cách mà Taylor Swift, Britney Spears và Miley Cyrus từng làm để vừa tạo được chú ý cho MV mới, vừa gửi gắm được quan điểm của mình.