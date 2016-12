Chi 10 triệu đi ăn cưới Trấn Thành, Thu Trang thu món lợi "khủng"

Ngay khi nhận được lời mời, 300 quan khách tới dự đám cưới của Trấn Thành – Hari Won được thông báo trước việc mang theo thiệp mời để quy đổi thành phiếu rút thăm trúng thưởng. Đúng như lịch trình, khi các nghi lễ chính thức được tiến hành xong, cô dâu - chú rể đã xuống dưới phía sân khấu để giao lưu cùng bạn bè và đồng nghiệp. Cuối cùng, may mắn đã mỉm cười với Thu Trang khi nữ danh hài kiêm diễn viên sinh năm 1984 nhận được phong bao lì xì với nhiều tờ 500 ngàn đồng bên trong. Sướng rơn vì “đi ăn cỗ còn có quà to mang về”, Thu Trang không giấu nổi sự phấn khích. Tuy nhiên, đến ngày hôm nay, Thu Trang mới khoe về chất lượng của phần ruột bên trong phong bì. Theo đó, vợ danh hài Tiến Luật nhận được 2 triệu đồng. Thu Trang khoe bốc trúng phong bì 2 triệu đồng ở đám cưới Trấn Thành - Hari Won. Trước đó, Tiến Luật phát biểu gây choáng về dàn em gái của Hari Won dù đã có vợ con. Đi ăn cưới Trấn Thành - Hari Won tại nơi sang chảnh bậc nhất TP HCM, các nghệ sĩ Việt, gồm Thu Trang - Tiến Luật, bỏ phong bì bao nhiêu tiền là điều mà nhiều người tò mò muốn biết. Về chuyện này, một người bạn tên Trung hỏi Thu Trang câu tế nhị rằng: "Lỗ 8 triệu hả?". Nữ danh hài không trả lời trực tiếp mà chỉ bấm like và viết: "Hay vậy ta" như ngỏ ý khen dự đoán đúng của Trung. Khi Trung bình luận tiếp là 'Tui biết' thì Thu Trang lại bấm like. Như vậy, Thu Trang - Tiến Luật bỏ phong bì 10 triệu đồng ở đám cưới Trấn Thành - Hari Won và có 2 triệu 'bù lỗ'. Đoạn trò chuyện cho biết Thu Trang - Tiến Luật bỏ 10 triệu đi ăn cưới Trấn Thành - Hari Won.

Ngay khi nhận được lời mời, 300 quan khách tới dự đám cưới của Trấn Thành – Hari Won được thông báo trước việc mang theo thiệp mời để quy đổi thành phiếu rút thăm trúng thưởng. Đúng như lịch trình, khi các nghi lễ chính thức được tiến hành xong, cô dâu - chú rể đã xuống dưới phía sân khấu để giao lưu cùng bạn bè và đồng nghiệp. Cuối cùng, may mắn đã mỉm cười với Thu Trang khi nữ danh hài kiêm diễn viên sinh năm 1984 nhận được phong bao lì xì với nhiều tờ 500 ngàn đồng bên trong. Sướng rơn vì “đi ăn cỗ còn có quà to mang về”, Thu Trang không giấu nổi sự phấn khích. Tuy nhiên, đến ngày hôm nay, Thu Trang mới khoe về chất lượng của phần ruột bên trong phong bì. Theo đó, vợ danh hài Tiến Luật nhận được 2 triệu đồng. Thu Trang khoe bốc trúng phong bì 2 triệu đồng ở đám cưới Trấn Thành - Hari Won. Trước đó, Tiến Luật phát biểu gây choáng về dàn em gái của Hari Won dù đã có vợ con. Đi ăn cưới Trấn Thành - Hari Won tại nơi sang chảnh bậc nhất TP HCM, các nghệ sĩ Việt, gồm Thu Trang - Tiến Luật, bỏ phong bì bao nhiêu tiền là điều mà nhiều người tò mò muốn biết. Về chuyện này, một người bạn tên Trung hỏi Thu Trang câu tế nhị rằng: "Lỗ 8 triệu hả?". Nữ danh hài không trả lời trực tiếp mà chỉ bấm like và viết: "Hay vậy ta" như ngỏ ý khen dự đoán đúng của Trung. Khi Trung bình luận tiếp là 'Tui biết' thì Thu Trang lại bấm like. Như vậy, Thu Trang - Tiến Luật bỏ phong bì 10 triệu đồng ở đám cưới Trấn Thành - Hari Won và có 2 triệu 'bù lỗ'. Đoạn trò chuyện cho biết Thu Trang - Tiến Luật bỏ 10 triệu đi ăn cưới Trấn Thành - Hari Won.