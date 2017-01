Cháu nội đời thứ 7 của Cao Báo Quát đăng quang Sing My Song

(Kiến Thức) - Cao Bá Hưng - cháu nội đời thứ 7 của Cao Báo Quát trở thành quán quân Sing My Song. Thảo Nhi đoạt danh hiệu á quân.

Tối ngày 22/1, danh hiệu quán quân Sing My Song vừa được trao cho Cao Bá Hưng còn danh hiệu á quân thuộc về Thảo Nhi. Được biết, top 2 Sing My Song đã có cuộc rượt đuổi điểm số kịch tính do hội đồng bình luận bình chọn. Cuối cùng, cháu nội đời thứ 7 của Cao Bá Quát nhận được tổng số phiếu là 17, cao hơn Thảo Nhi 4 phiếu.



Trước đó, Cao Bá Hưng và Thảo Nhi lọt top 2 Sing My Song bởi là hai thí sinh nhận được lượng tin nhắn bình chọn từ khán giả cao nhất ở lượt thi đấu của mình. Với Cao Bá Hưng, anh thuộc nhóm thí sinh đầu tiên gồm: Phạm Hồng Phước, Công Nam, Lê Thiện Hiếu và Hoàng Dũng. Còn Thảo Nhi thuộc nhóm thí sinh thứ hai gồm: Phan Mạnh Quỳnh, Kiều Diễm và Ưng Đại Vệ.

Cả Cao Bá Hưng và Thảo Nhi đều có ca khúc gây ấn tượng. Với tân quán quân Sing My Song mùa đầu tiên, anh đã mang đến ca khúc “Có vấn đề”. Nội dung bài hát kể về tâm sự của lứa tuổi mới lớn. Với “Có vấn đề”, Cao Bá Hưng vẫn giữ phong cách âm nhạc dân gian. Trong chung kết, anh nhận được sự hỗ trợ của nhạc sĩ Đức Trí với phần đánh đàn nguyệt.

Trước “Có vấn đề”, Cao Bá Hưng đã gây sốt với các ca khúc như “Kiều” và “Tương tư” tại cuộc thi Sing My Song. Không chỉ được biết đến là cháu nội đời thứ 7 của Cao Bá Quát, chàng trai 18 tuổi này còn sáng tác giỏi và có thể chơi các nhạc cụ dân tộc như: piano, guitar, đàn tỳ bà, đàn kìm, guitar bass…

Cao Bá Hưng. (Ảnh: chụp màn hình)

Chiến thắng của Cao Bá Hưng ở nhóm thi đấu đầu tiên không khiến nhiều khán giả bất ngờ bởi anh được đánh giá rất cao trước đêm chung kết. Với Thảo Nhi, việc cô lọt vào top 2 nằm ngoài dự đoán của khán giả bởi nhóm thi đấu của cô có thí sinh rất mạnh là Phan Mạnh Quỳnh - tác giả “Vợ người ta”.

Trong đêm chung kết, Thảo Nhi thể hiện ca khúc “Hỏi” với sự hỗ trợ của huấn luyện viên Giáng Son ở phần đệm đàn. Cũng như Cao Bá Hưng, Thảo Nhi mang đến một sáng tác mang đậm dấu ấn cá nhân. Ngoài ra, nữ thí sinh có lối biểu diễn đầy ngẫu hứng. Đặc biệt, ở phần cuối, Thảo Nhi tự tin khoe những nốt cao.

Thảo Nhi. (Ảnh: Fanpage Sing My Song)

Ngoài danh hiệu quán quân, á quân, ban tổ chức còn trao giải cho top 5 tác giả có phần trình diễn được xem nhiều nhất gồm: Lê Thiện Hiếu, Phan Mạnh Quỳnh, Cao Báo Hưng, Bùi Công Nam và Phạm Hồng Phước. Đáng chú ý, Lê Thiện Hiếu, Phan Mạnh Quỳnh và Bùi Công Nam đều là những cái tên khiến nhiều khán giả tiếc nuối khi có sáng tác hay nhưng không lọt top 2 chung cuộc.

Lê Thiện Hiếu. (Ảnh: chụp màn hình) Phan Mạnh Quỳnh. (Ảnh: chụp màn hình) Bùi Công Nam. (Ảnh: chụp màn hình)

Trong chung kết, Lê Thiện Hiếu bùng nổ với sáng tác về chủ đề nông thôn mới mang tên “Tích tịch tình làng”. Phan Mạnh Quỳnh lại tiếp tục thể hiện phong cách âm nhạc đậm chất tự sự với ca khúc “Có chàng trai viết lên cây”. Trong khi đó, Bùi Công Nam mang đến làn gió mới đầy tươi trẻ qua ca khúc “Ôi trời ơi”.

Được biết, Lê Thiện Hiếu vốn là thí sinh gây chú ý với ca khúc “Ông bà anh”, Phan Mạnh Quỳnh chính là tác giả của “Vợ người ta” còn Bùi Công Nam ghi dấu ấn với nhạc phẩm “Chí Phèo”.