Chàng thơ của Đỗ Mạnh Cường đẹp lạnh lùng, cuốn hút

Từ trước khi “chinh chiến” tại Vietnam’s Next Top 2016, Huy Quang đã là cái tên được NTK Đỗ Mạnh Cường phát hiện trong buổi casting người mẫu cho show diễn Thu Đông 2015 “Love”. Dù là gương mặt mới toanh nhưng ở thời điểm đó Huy Quang lại được lựa chọn là một trong 6 người mẫu xuất hiện trên poster chính thức show diễn của Đỗ Mạnh Cường. Sau khi giành được danh hiệu Á quân Vietnam’s Next Top Model 2016, Huy Quang tiếp tục phát triển sự nghiệp người mẫu chuyên nghiệp với sự giúp đỡ của nhà thiết kế họ Đỗ. Trong bộ ảnh mới, Á quân Huy Quang mang đến hình ảnh ấn tượng với trang phục đa dạng của NTK Đỗ Mạnh Cường từ phong cách unisex (lưỡng tính) cho đến suit lịch lãm hay thậm chí quần lưới, áo lông độc đáo. Diện trang phục có chi tiết tua rua màu sắc mềm mại nhưng chàng thơ của Đỗ Mạnh Cường vẫn toát lên sự mạnh mẽ vốn có của người đàn ông trưởng thành. Chàng mẫu 9X sở hữu chiều cao khủng 1m88, thân hình cân đối với đôi chân dài cùng gương mặt góc cạnh. Sau thành công tại Vietnam’s Next Top Model 2016, Huy Quang vẫn không ngừng nỗ lực, cố gắng để có thể bắt kịp những đàn anh đi trước. Bộ ảnh Huy Quang được thực hiện bởi nhiếp ảnh gia Milor Trần với sự hỗ trợ của ê-kíp gồm: trang điểm Quân Nguyễn, làm tóc Pu Lê, trang phục NTK Đỗ Mạnh Cường.

Từ trước khi “chinh chiến” tại Vietnam’s Next Top 2016, Huy Quang đã là cái tên được NTK Đỗ Mạnh Cường phát hiện trong buổi casting người mẫu cho show diễn Thu Đông 2015 “Love”. Dù là gương mặt mới toanh nhưng ở thời điểm đó Huy Quang lại được lựa chọn là một trong 6 người mẫu xuất hiện trên poster chính thức show diễn của Đỗ Mạnh Cường. Sau khi giành được danh hiệu Á quân Vietnam’s Next Top Model 2016, Huy Quang tiếp tục phát triển sự nghiệp người mẫu chuyên nghiệp với sự giúp đỡ của nhà thiết kế họ Đỗ. Trong bộ ảnh mới, Á quân Huy Quang mang đến hình ảnh ấn tượng với trang phục đa dạng của NTK Đỗ Mạnh Cường từ phong cách unisex (lưỡng tính) cho đến suit lịch lãm hay thậm chí quần lưới, áo lông độc đáo. Diện trang phục có chi tiết tua rua màu sắc mềm mại nhưng chàng thơ của Đỗ Mạnh Cường vẫn toát lên sự mạnh mẽ vốn có của người đàn ông trưởng thành. Chàng mẫu 9X sở hữu chiều cao khủng 1m88, thân hình cân đối với đôi chân dài cùng gương mặt góc cạnh. Sau thành công tại Vietnam’s Next Top Model 2016, Huy Quang vẫn không ngừng nỗ lực, cố gắng để có thể bắt kịp những đàn anh đi trước. Bộ ảnh Huy Quang được thực hiện bởi nhiếp ảnh gia Milor Trần với sự hỗ trợ của ê-kíp gồm: trang điểm Quân Nguyễn, làm tóc Pu Lê, trang phục NTK Đỗ Mạnh Cường.