Chặng đường từ hot girl đến mỹ nhân màn ảnh của Chi Pu

Nổi lên từ những ngày đầu tiên của trào lưu hot girl cộng đồng mạng, Chi Pu nhanh chóng trở thành gương mặt được chú ý nhất nhờ phong cách dễ thương, ngoại hình ưa nhìn. Hình ảnh một cô hot girl có hình ảnh ngọt ngào, mang chút phong cách lãng mạn Hàn Quốc, Chi Pu đã chiếm lĩnh vị trí số 1 trong vai trò người mẫu ảnh tuổi teen. Hot girl số 1 Hà thành này còn được yêu mến bởi có lối sống sạch, kín đáo và thành tích học tập đáng nể. Có thời gian Chi Pu là gương mặt quảng cáo ăn khách. Không dừng lại ở những thành công này, người đẹp cầm tinh con Gà này đã có những thay đổi ấn tượng qua mỗi năm hoạt động. Đặc biệt, từ khi quyết định Nam tiến để xây dựng sự nghiệp, cô gái nhỏ nhắn gốc Hà thành đã có những bước tiến đáng kể về mặt hình ảnh và từng bước khẳng định vai trò một nghệ sĩ thực thụ chứ không chỉ là hot girl tuổi teen ngày nào. Mặc cho những ồn ào xung quanh chuyện tình cảm, hot girl Chi Pu chú tâm xây dựng hình ảnh mới khi tham gia nhiều phim truyền hình, điện ảnh và nhận được những đánh giá tốt từ giới chuyên môn và khán giả. Bên cạnh đó, hình ảnh hot girl đáng yêu ngày nào cũng dần trưởng thành cá tính và mạnh mẽ hơn. Sau ba năm tham gia nghệ thuật thứ bảy, Chi Pu đã sở hữu 5 phim nhựa, 3 phim truyền hình và ba phim ngắn do chính cô sản xuất, đạo diễn và đóng vai chính. Tuổi đời và tuổi nghề vẫn còn khá trẻ nhưng Chi Pu luôn được đồng nghiệp và đối tác đánh giá cao bởi thái độ làm việc nghiêm túc, cầu thị và hết mình với vai diễn. Không chỉ với vai trò diễn viên, cô gái đa tài này còn khiến nhiều khán giả bất ngờ khi thử sức với vai trò viết kịch bản, tổ chức sản xuất, đạo diễn cho các phim ngắn: Cô gái trên tầng thượng, My Sunshine, Tỉnh giấc tôi thấy mình trong ai… Một trong những đứa con tinh thần của Chi Pu đã đoạt giải Cánh diều vàng cho phim ngắn xuất sắc nhất năm 2015. Năm 2016, dự án phim Tỉnh giấc tôi thấy mình trong ai dài 7 tập của Chi Pu hợp tác với ca sĩ Quang Vinh đã để lại tiếng vang với thông điệp mạnh mẽ về cuộc sống dành cho những người trẻ. Series phim ngắn này cũng đạt được lượng người xem khủng trên kênh Youtube và thắng giải WebTV Asia hạng mục Most Popular Online Drama tháng 11/2016. Sau Thần tượng, Hương Ga, Yêu… năm 2016, Chi Pu đã đặt dấu mốc cho sự nghiệp điện ảnh bằng vai nữ chính trong Vệ sĩ Sài Gòn với hình ảnh nữ tính, trưởng thành và quyến rũ hơn. Không chỉ là xinh đẹp hơn, cá tính hơn mà sự đổi thay của Chi Pu còn được khẳng định qua bản lĩnh, sự tự tin, phong thái làm việc chuyên nghiệp sau một thời gian gia nhập làng giải trí. Từ một hot girl trong sáng của giới trẻ, không quá khi nói rằng hiện tại, Chi Pu đang là một "cô gái vàng", một diễn viên đầy tiềm năng của showbiz Việt.

