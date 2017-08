Chặng đường trở thành quán quân The Face 2017 của Tú Hảo

Tú Hảo trở thành quán quân The Face 2017. Chiến thắng này không nằm ngoài dự đoán. Trước đó, học trò Lan Khuê bước vào nhà chung The Face 2017 bởi là thí sinh giành chiến thắng vòng bình chọn trực tuyến của cuộc thi. Ảnh: Zing Trong tập 1, trải qua các thử thách: chụp hình chủ đề nụ cười, quay video clip mặt mộc và selfie tạo kết nối, Tú Hảo được cả ba huấn luyện viên chiêu dụ. Thậm chí, Hoàng Thùy đã mang giải thưởng Best Catwalk - Top Model of the World để thuyết phục. Ảnh: Vietnamnet Ngoài 3 HLV The Face 2017, Tú Hảo còn được HLV Thái Lan Lukkade Metinee chọn về đội tại The Look Việt Nam. Cuối cùng, hot girl sinh năm 1996 quyết định đầu quân cho team của Lan Khuê khiến các huấn luyện viên còn lại tiếc nuối. Ảnh: FBNV Tham gia The Face 2017, Tú Hảo có những lợi thế về gương mặt cũng như thần thái sắc lạnh. Trong dàn thí sinh, cô được đánh giá có phong độ ổn định nhất cũng như cố gắng không ngừng nghỉ. Ảnh: Hoa học trò online Trong tập 2, ở thử thách Ai mặc đẹp hơn, Tú Hảo giành chiến thắng chung cuộc. Ngoài ra, hot girl 9x này còn được đánh giá là thí sinh catwalk đẹp nhất team Lan Khuê. Ảnh: Hoa học trò online Trong tập 4, giám khảo khách mời - đạo diễn Nguyễn Quang Dũng bày tỏ anh rất ấn tượng với phần thể hiện của Tú Hảo cũng như Thiên Nga ở thử thách “Diễn xuất trong MV ca nhạc”. Ảnh: Thể thao văn hóa Trong tập 5, ở thử thách "Quay TVC dưới nước", Tú Hảo được HLV Minh Tú khen ngợi có biểu lộ cảm xúc tốt trước ống kính. Ở thử thách chụp hình với nhóm, cô có thần thái cuốn hút trong mọi khuôn hình. Ảnh: Pháp Luật Việt Nam Trong tập 8, Tú Hảo cùng Phan Ngân đem về chiến thắng về cho team Lan Khuê ở thử thách làm chuyên gia định hướng làm đẹp nhờ phần thể hiện đáp ứng đủ yêu cầu của nhãn hàng. Ảnh: Vietnamnet Bước vào tập 9, là thí sinh đầu tiên thực hiện thử thách Chụp hình cùng chủ đề "phép màu selfie kép" nhưng Tú Hảo vẫn rất tự tin. Cô được giám khảo khen giúp nhiếp ảnh gia dễ dàng bắt được góc ảnh đẹp. Ảnh: Thể thao văn hóa Trong tập 10, team Lan Khuê không giành chiến thắng vì vậy Tú Hảo buộc phải vào vòng nguy hiểm. Tuy nhiên, Phương Chi của team Hoàng Thùy bỏ cuộc bởi vậy Tú Hảo được an toàn. Ảnh: Hoa học trò online Lọt top 3 The Face 2017, trong tập 11, Tú Hảo giành chiến thắng thử thách cá nhân thứ tư và cuối cùng trong chương trình. Lúc này, cô được dự đoán có nhiều khả năng đăng quang quán quân. Ảnh: FBNV Trong chung kết, Tú Hảo cạnh tranh ngôi vị cao nhất với Tường Linh, Đồng Ánh Quỳnh và Mỹ Nhân. Trải qua 3 phần thi: chụp hình tự sướng với điện thoại, bản lĩnh ứng xử với truyền thông và catwalk, cô về nhất với tỷ lệ bình chọn của khán giả 40,75%. Ảnh: Zing

Tú Hảo trở thành quán quân The Face 2017. Chiến thắng này không nằm ngoài dự đoán. Trước đó, học trò Lan Khuê bước vào nhà chung The Face 2017 bởi là thí sinh giành chiến thắng vòng bình chọn trực tuyến của cuộc thi. Ảnh: Zing Trong tập 1, trải qua các thử thách: chụp hình chủ đề nụ cười, quay video clip mặt mộc và selfie tạo kết nối, Tú Hảo được cả ba huấn luyện viên chiêu dụ. Thậm chí, Hoàng Thùy đã mang giải thưởng Best Catwalk - Top Model of the World để thuyết phục. Ảnh: Vietnamnet Ngoài 3 HLV The Face 2017, Tú Hảo còn được HLV Thái Lan Lukkade Metinee chọn về đội tại The Look Việt Nam. Cuối cùng, hot girl sinh năm 1996 quyết định đầu quân cho team của Lan Khuê khiến các huấn luyện viên còn lại tiếc nuối. Ảnh: FBNV Tham gia The Face 2017, Tú Hảo có những lợi thế về gương mặt cũng như thần thái sắc lạnh. Trong dàn thí sinh, cô được đánh giá có phong độ ổn định nhất cũng như cố gắng không ngừng nghỉ. Ảnh: Hoa học trò online Trong tập 2, ở thử thách Ai mặc đẹp hơn, Tú Hảo giành chiến thắng chung cuộc. Ngoài ra, hot girl 9x này còn được đánh giá là thí sinh catwalk đẹp nhất team Lan Khuê. Ảnh: Hoa học trò online Trong tập 4, giám khảo khách mời - đạo diễn Nguyễn Quang Dũng bày tỏ anh rất ấn tượng với phần thể hiện của Tú Hảo cũng như Thiên Nga ở thử thách “Diễn xuất trong MV ca nhạc”. Ảnh: Thể thao văn hóa Trong tập 5, ở thử thách "Quay TVC dưới nước", Tú Hảo được HLV Minh Tú khen ngợi có biểu lộ cảm xúc tốt trước ống kính. Ở thử thách chụp hình với nhóm, cô có thần thái cuốn hút trong mọi khuôn hình. Ảnh: Pháp Luật Việt Nam Trong tập 8, Tú Hảo cùng Phan Ngân đem về chiến thắng về cho team Lan Khuê ở thử thách làm chuyên gia định hướng làm đẹp nhờ phần thể hiện đáp ứng đủ yêu cầu của nhãn hàng. Ảnh: Vietnamnet Bước vào tập 9, là thí sinh đầu tiên thực hiện thử thách Chụp hình cùng chủ đề "phép màu selfie kép" nhưng Tú Hảo vẫn rất tự tin. Cô được giám khảo khen giúp nhiếp ảnh gia dễ dàng bắt được góc ảnh đẹp. Ảnh: Thể thao văn hóa Trong tập 10, team Lan Khuê không giành chiến thắng vì vậy Tú Hảo buộc phải vào vòng nguy hiểm. Tuy nhiên, Phương Chi của team Hoàng Thùy bỏ cuộc bởi vậy Tú Hảo được an toàn. Ảnh: Hoa học trò online Lọt top 3 The Face 2017 , trong tập 11, Tú Hảo giành chiến thắng thử thách cá nhân thứ tư và cuối cùng trong chương trình. Lúc này, cô được dự đoán có nhiều khả năng đăng quang quán quân. Ảnh: FBNV Trong chung kết, Tú Hảo cạnh tranh ngôi vị cao nhất với Tường Linh, Đồng Ánh Quỳnh và Mỹ Nhân. Trải qua 3 phần thi: chụp hình tự sướng với điện thoại, bản lĩnh ứng xử với truyền thông và catwalk, cô về nhất với tỷ lệ bình chọn của khán giả 40,75%. Ảnh: Zing