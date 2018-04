Chân dung tình mới tin đồn của Brad Pitt hậu ly hôn

Sau thông tin chính thức ly hôn Angelina Jolie, Brad Pitt vướng tin đồn hẹn hò nữ kiến trúc sư xinh đẹp và nổi tiếng Nerio Oxman (trong ảnh). Ảnh: Getty Theo Page Six, Brad Pitt kết thân với Nerio Oxman thông qua một dự án kiến trúc của Viện Công nghệ Massachusetts. Ảnh: People Nerio Oxman năm nay 42 tuổi, là người Mỹ gốc Israel. Ảnh: Concordia Tình mới tin đồn của Brad Pitt là giáo sư tại Viện Công nghệ Massachusetts. Ảnh: Surfacemag Nerio Oxman từng kết hôn với Osvaldo Golijov - một nhạc sĩ người Argentina. Ảnh: Wired Không chỉ là một nữ kiến trúc sư nổi tiếng, Nerio còn sở hữu nhan sắc xinh đẹp. Ảnh: DailymailHình ảnh tình mới tin đồn của Brad Pitt xinh đẹp ở đời thường. Ảnh: Slowfactory Một nguồn tin chia sẻ với Page Six rằng Brad Pitt và Nerio Oxman cùng có niềm đam mê kiến trúc, thiết kế và hội họa. Ảnh: Dailymail Brad được cho là ngày càng dành nhiều thời gian cho nữ kiến trúc sư xinh đẹp, nổi tiếng. Ảnh: Dailymail Hiện tại, Brad Pitt vẫn chưa lên tiếng về tin đồn hẹn hò Nerio Oxman. Trước đó, hậu ly hôn, tài tử không ít lần vướng nghi vấn đã có tình mới nhưng đều lên tiếng phủ nhận. Ảnh: Dailymail Xem clip "Angelina Jolie - Brad Pitt tiết lộ lý do ly hôn". Nguồn: Youtube

