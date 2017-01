Chân dung tân quán quân Sing My Song mùa đầu tiên

Tối qua (ngày 22/1), Cao Bá Hưng đánh bại 8 thí sinh khác để trở thành quán quân Sing My Song. Trong đêm chung kết, anh trình làng ca khúc “Có vấn đề”. Sau khi giành vé vào top 2 nhờ bình chọn của khán giả, Bá Hưng cạnh tranh vị trí cao nhất với Thảo Nhi. (Ảnh: Vietnamnet)



Thảo Nhi và Cao Bá Hưng đã có cuộc rượt đuổi điểm số kịch tính. Cuối cùng, với cách biệt 4 phiếu bầu đến từ ban bình luận, Cao Bá Hưng đánh bại Thảo Nhi để đăng quang ngôi vị cao nhất của cuộc thi Sing My Song. (Ảnh: Dân Việt)



Được biết, tân quán quân Sing My Song sinh năm 1998. Anh đang là học sinh lớp 12 của trường THPT Marie Curie tại TP HCM. Đáng chú ý, Cao Bá Hưng là cháu nội đời thứ 7 của Cao Bá Quát. (Ảnh: Dân Việt)



Trước Sing My Song 2016, Cao Bá Hưng từng tham gia cuộc thi Vietnam’s Got Talent 2014. Anh đã cùng các chị của mình tạo thành nhóm Bốn chị em và đã xuất sắc lọt chung kết cuộc thi. (Ảnh: VTV)



Có bố là giảng viên đàn guitar, Cao Bá Hưng đã học nhạc ngay từ bé. Được biết, anh từng có 6 năm theo học ngành biểu diễn âm nhạc với đàn tỳ bà tại Học viện nghệ thuật Quảng Tây, thành phố Nam Ninh, Trung Quốc. (Ảnh: VTV)



Không chỉ biết chơi nhiều nhạc cụ, Bá Hưng còn có khả năng sáng tác nhạc, đặc biệt thường đưa thơ ca và nhạc cụ dân tộc vào trong âm nhạc. Ở vòng giấu mặt Sing My Song, anh gây chú ý với ca khúc “Tương tư”. (Ảnh: FBNV)



Khi mang “Tương tư” đến chương trình Sing My Song, Cao Bá Hưng xuất hiện trong trang phục khăn xếp áo the và tay cầm quạt. Đặc biệt, chàng trai trẻ còn trổ tài đọc rap, khiến khán giả vô cùng thích thú. (Ảnh: VTV)



Sau “Tương tư”, ở vòng trại sáng tác, Bá Hưng cho ra đời ca khúc “Kiều” đậm chất dân gian được lấy cảm hứng từ bức ảnh của huấn luyện viên Đức Trí đưa ra. Khi trình diễn sáng tác này, Bá Hưng tiếp tục nhận được sự chú ý của khán giả. (Ảnh: VTV)



Với giải thưởng vừa giành được, Cao Bá Hưng dự định sẽ dùng cho việc đầu tư sản phẩm âm nhạc và làm từ thiện. Ngoài các dự án nghệ thuật, quán quân Sing My Song muốn có tấm bằng đại học ở Việt Nam và đang cân nhắc chọn ngành công nghệ thông tin. (Ảnh: FBNV)

