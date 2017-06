Chân dung cô nàng đóng cảnh nóng với Phạm Hồng Phước

Mới đây, “Đảo của dân ngụ cư” đã công chiếu tại Việt Nam. Bộ phim có sự tham gia của nam ca sĩ Phạm Hồng Phước và diễn viên Ngọc Thanh Tâm. Một trong những cảnh quay thu hút sự chú ý của người xem là cảnh nóng táo bạo giữa hai diễn viên chính này. Ảnh: Dân Việt Với Phạm Hồng Phước và Ngọc Thanh Tâm, đây đều là lần đầu tiên cả hai đóng cảnh giường chiếu. Được biết, những cảnh quay nhạy cảm được thực hiện trong một căn phòng chật chội, nóng bức ở phố cổ Hội An. Ảnh: Dân Việt Phạm Hồng Phước là nam ca sĩ bước ra từ cuộc thi Vietnam Idol và lần đầu chạm ngõ phim ảnh với vai diễn trong “Đảo của dân ngụ cư”. Trong khi đó, Ngọc Thanh Tâm là nữ diễn viên trẻ đầy triển vọng. Ảnh: Vietnamnet Ngọc Thanh Tâm sinh năm 1993, tại Khánh Hòa. Cô là con gái của đại gia ngành thủy sản và ngay từ nhỏ cô đã có thành tích học tập giỏi, xuất sắc. Năm 13 tuổi, Ngọc Thanh Tâm lọt top 15 trong cuộc thi diễn xuất ITMA tại Mỹ. Ảnh: Cao Minh Mẫn Năm 15 tuổi, Ngọc Thanh Tâm tham gia chương trình của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, sau đó được mời đóng nữ chính trong các MV ca nhạc. Lúc đó, cô quyết định sẽ thử sức ở lĩnh vực phim ảnh. Ảnh: Thế giới điện ảnh Năm 16 tuổi, Ngọc Thanh Tâm hai khóa học diễn viên tại Thái Lan và Philippines do các chuyên gia đến từ Hollywood đào tạo. Khi được chọn vào vai chính “Những thiên thần áo trắng”, cô từ chối vì còn theo đuổi việc học. Ảnh: NVCC Năm 2014, Ngọc Thanh Tâm nhận được lời mời đóng nữ chính trong dự án phim hành động “Hiệp sĩ mù” của đạo diễn Lưu Huỳnh. Dù lần đầu chạm ngõ điện ảnh nhưng cô đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng công chúng. Ảnh: Thế giới văn hóa Vai diễn đầu tay đã mang lại cho Ngọc Thanh Tâm nhiều giải thưởng lớn: top 5 “Nữ diễn viên điện ảnh, truyền hình được yêu thích” Mai Vàng 2014, giải “Triển vọng” Cánh diều 2015, “Nữ diễn viên được yêu thích nhất” The Magic Box 2015…Ảnh: Phunungaynay Sau vai diễn đầu tay trong “Hiệp sĩ mù”, Ngọc Thanh Tâm nhận được nhiều lời mời cho các dự án phim. Tuy nhiên, nữ diễn viên quyết định “ở ẩn” để trau dồi kiến thức. Đặc biệt, Ngọc Thanh Tâm rất chú trọng lựa chọn kịch bản hay để tham gia. Ảnh: Cao Minh Mẫn Năm 2016, Ngọc Thanh Tâm tham gia “Đảo của dân ngụ cư” do Hồng Ánh làm đạo diễn. Vai nữ chính của cô có số phận rất nghiệt ngã, với rất nhiều cảnh nóng táo bạo, đồng thời mang một thông điệp quan trọng về tình yêu và sự tự do trong tâm hồn con người. Ảnh: ĐPCC Cách đây không lâu, dự án “Đảo của dân ngụ cư” nhận được 8 đề cử giải thưởng tại Liên hoan phim Asean (AIFFA 2017). Trong đó, Ngọc Thanh Tâm đã được đề cử giải "nữ chính xuất sắc". Ảnh: Thế giới điện ảnh Ngoài đóng phim, Ngọc Thanh Tâm còn dẫn chương trình. Nhờ thông thạo ngoại ngữ, nữ diễn viên 9x được mời đảm nhận vai trò MC của “Spicy Vietnam – Muôn màu sắc Việt”- chương trình truyền hình của Úc ghi hình tại Việt Nam. Ảnh: Thể thao văn hóa

