Chấm điểm sao Hoa ngữ để mặt mộc: Người đẹp, kẻ xấu tệ

Khuôn mặt mộc của Từ Hy Viên khác xa so với khuôn mặt lúc cô make up đầy đủ, nhưng cô không ngại ngần khoe với mọi người. Mọi nét trên khuôn mặt Hoắc Tư Yến đều đẹp nên dù để mặt mộc, trông cô vẫn rất quyến rũ. Người đẹp sinh năm 80 là một trong những sao Hoa ngữ để mặt mộc đẹp nhất. Ở tuổi 41, trên mặt Tưởng Cần Cần đã xuất hiện khá nhiều những đốm nâu, dấu vết của tuổi tác khi cô để mặt mộc. Là một trong những ngôi sao Hoa ngữ trẻ lâu nhất, Lý Băng Băng khi để mặt mộc vẫn tươi tắn, đầy sức sống dù đã 44 xuân xanh. Không trang điểm, Lý Tiểu Nhiễm vẫn rất sexy, quyến rũ. Để mặt mộc Lâm Tâm Như trông nhợt nhạt và không nhuận sắc so với khi cô trang điểm. Lưu Nhược Anh và Thang Duy cùng nhau đọ sắc mặt mộc và cả hai tỏ ra rất tự tin dù thiếu đi lớp son phấn ngụy trang. Lưu Thi Thi già và thiếu sức sống khi thiếu đi lớp phấn trang điểm. So với khi make up, khi để mặt mộc Lưu Đào vẫn xinh đẹp và không khác là mấy. Ninh Tĩnh khi không trang điểm lộ rõ những vết nám, đốm nâu trên mặt, nhưng điều đó cũng dễ hiểu bởi cô đã 45 tuổi. Khuôn mặt mộc của ngôi sao Cbiz Thư Kỳ rất nhiều đốm tàn nhang chứ không nuột nà như khi cô trang điểm. Viên Vịnh Nghi là ngôi sao Hoa ngữ ít trang điểm, thế nên mọi người đã quen với hình ảnh cô mặt mộc mà vẫn xinh tươi.

