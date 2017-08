Celine Dion già nua như bà lão 70 dù ở tuổi 49

Mặc dù diện một chiếc váy hồng, nhưng Celine Dion không giấu được vẻ già nua hơn so với tuổi thực. Ảnh: Splash News Trán đầy nếp nhăn, khuôn mặt cũng hằn sau những vết thời gian, Celine Dion già nua như bà lão 70 dù mới 49 tuổi. Ảnh: Splash News Không chỉ vùng trán mà vùng da cổ của giọng ca My Heart Will Go On cũng nhăn nhúm và già nua hơn so với tuổi. Ảnh: Splash News Kể cả khi mặc những bộ váy hàng hiệu rất sexy, trang điểm rất đậm, nhưng Celine Dion không giấu được vẻ già nua trước tuổi của mình. Ảnh: Getty Images Celine Dion là một nữ ca sĩ có thanh nhưng không có sắc, cô cũng là người không quá cầu kỳ trong trang phục hàng ngày và những cách chăm chút làn da, vóc dáng. Ảnh: PacificCoastNews Thế nên dù mới 49 xuân xanh nhưng cô luôn khiến người ta liên tưởng tới hình ảnh một cụ bà đã thất thập. Ảnh: Internet Tuy nhiên vẻ già nua trước tuổi lại khiến cho nữ diva và người chồng quá cố, René Angélil không chênh lệch dù cô kém chồng 26 tuổi. Ảnh: independent Chưa kể phong cách thời trang của Celine Dion cũng khiến cô già đi. Bà mẹ ba con luôn chọn cho mình những style kín như bưng, già nua để diện mỗi khi ra phố. Ảnh: Hellogigles

