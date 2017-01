Cát Phượng và Kiều Minh Tuấn tình cảm đi xem phim

Tối 5/1, Cát Phượng và Kiều Minh Tuấn cùng diện áo trắng đến sự kiện ra mắt phim "Oán" tại TP.HCM. Bộ phim của đạo diễn Huỳnh Đông được quay từ năm 2015 nhưng do thiếu vốn nên bị dời lại một năm mới có thể phát hành. Có tin đồn Kiều Minh Tuấn và Cát Phượng đã hẹn hò được 2 năm nhưng nam diễn viên hài từ chối trả lời. Cả hai thường đồng hành trong các sự kiện và công việc. Vân Trang tái xuất sau thời gian nghỉ sinh con. Nữ diễn viên cho biết không áp lực chuyện giảm cân. Sau 3 tháng sinh con, cô giảm được 14 kg và còn dư 6 kg so với thời son rỗi. Cô cưng nựng con trai Huỳnh Đông trong buổi ra mắt phim. Mẹ Huỳnh Đông cũng đến chúc mừng phim mới của con trai. Diễn viên Người cộng sự cho biết để thực hiện được bộ phim, anh phải lấy tiền tích lũy của vợ chồng, vay thêm từ gia đình và bạn bè. Thanh Thức hội ngộ với Vân Trang. Anh lập tức hỏi thăm em bé và dự định trở lại với công việc của đồng nghiệp. Bạch Công Khanh và Bellla Mai cùng phối hợp với Vân Trang trong phim. Cả hai thể hiện khá tốt các phân đoạn tâm lý. NSND Hồng Vân đưa con trai Trê Phi và con gái Bí Ngô đi xem phim. Chàng trai 19 tuổi đang học đạo diễn ở Mỹ mới về nước tham gia game show cùng mẹ. Lê Lộc tươi tắn đi xem phim một mình. Diễn viên Quốc Thuận tạo dáng ngộ nghĩnh. Anh Đức cũng đến ủng hộ Huỳnh Đông. Diễn viên hài Hoàng Mập với phong cách quen thuộc - quần cộc và áo thun. Phim "Oán" có sự tham gia của Vân Trang, Kiến An, Bạch Công Khanh, Tim, Bella Mai. Phim khởi chiếu từ ngày 6/1.

