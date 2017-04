Cận dung nhan hom hem, già nua của Brad Pitt trên thảm đỏ

Mới đây, Brad Pitt tham dự sự kiện thảm đỏ ra mắt phim The Lost City of Z tại Los Angeles (Mỹ) do anh sản xuất. Đây cũng là lần hiếm hoi tài tử xuất hiện trên thảm đỏ trong 4 tháng qua. Tuy nhiên, nhiều người đã không thể nhận ra Brad Pitt. Phần lớn ý kiến cho rằng Brad Pitt gầy trông thấy trong thời gian qua. Từ một biểu tượng của vẻ đẹp quyến rũ mạnh mẽ nam tính, nam diễn viên đang tự biến mình thành ông già. Chồng cũ Angelina Jolie như đang bơi trong bộ trang phục rộng thùng thình. Daily Mail cho biết Brad Pitt gần đây dành tới 15 tiếng một ngày cho đam mê điêu khắc. Anh sống khép kín hơn sau khi đổ vỡ hôn nhân. Đây cũng có thể là lý do khiến tài tử tụt dốc ngoại hình. Cùng tham dự sự kiện, Sienna Miller điệu đà với phong cách đầm nhiều tầng. Robert Pattinson và Charlie Hunnam tạo dáng trước ống kính. Vài nguồn tin cho hay trong quá trình làm phim, Robert bị bạn diễn Hunnam phàn nàn ít giao tiếp. “Tôi không có nhiều cơ hội tiếp xúc với Tom Holland và Robert Pattinson. Ngoài công việc, tôi đoán rằng mình và Robert nói chuyện với nhau không quá 10 câu”, nam diễn viên Charlie nói. Phim chính thức ra rạp từ 14/4. Brad Pitt chụp hình cùng Charlie Hunnam, đạo diễn James Day. Brad Pitt và nhà sản xuất. Trái ngược với sự lo lắng của người hâm mộ, phía Brad Pitt cho biết tài tử vẫn khỏe mạnh, hạnh phúc. Anh đang tập trung giải quyết với Angelina Jolie về quyền nuôi các con. (Ảnh: DM, JJ)

