Cận cảnh không gian tiệc cưới của Khởi My và Kelvin Khánh

Sáng 23/11, cặp đôi Khởi My và Kelvin Khánh khiến khán giả và báo chí bất ngờ khi tổ chức lễ thành hôn tại nhà riêng. Thông tin trước đó cho hay đám cưới của cặp đôi lại diễn ra vào ngày 24/11. Muốn có không gian cưới riêng tư, tránh ống kính phóng viên, Khởi My tổ chức tiệc cưới trong một khu biệt thự riêng biệt tại quận 2. Nơi đây được bảo vệ nghiêm ngặt suốt thời gian diễn ra sự kiện. Giọng ca Người yêu cũ yêu thích gam màu trắng nên không gian tiệc cưới của Khởi My và Kelvin Khánh được trang trí bằng hoa lan, hoa hồng trắng. Khách mời cũng được yêu cầu diện đồ tông trắng. Trong ảnh là mô hình bánh cưới. Cặp đôi chỉ mời số lượng khách mời hạn chế, trong đó có 20 nghệ sĩ là bạn bè thân thiết của cô dâu và chú rể như Cát Phượng, Thanh Duy, Đại Nhân... Theo ghi nhận của phóng viên, có gần 20 thợ trang trí làm việc tích cực giữa trưa nắng để hoàn thiện phần không gian cho tiệc cưới của Khởi My. Dọc lối đi vào sảnh cưới được trưng những bó hoa trắng. Ca sĩ Thanh Duy có mặt từ sớm tại địa điểm tổ chức tiệc cưới. Anh bật mí làm MC trong ngày trọng đại của Khởi My. Cũng như những khách mời khác anh từ chối trả lời thông tin về hôn lễ của hai ca sĩ. Không gian tiệc cưới của Khởi My - Kelvin Khánh. Nguồn Zing

Sáng 23/11, cặp đôi Khởi My và Kelvin Khánh khiến khán giả và báo chí bất ngờ khi tổ chức lễ thành hôn tại nhà riêng. Thông tin trước đó cho hay đám cưới của cặp đôi lại diễn ra vào ngày 24/11. Muốn có không gian cưới riêng tư, tránh ống kính phóng viên, Khởi My tổ chức tiệc cưới trong một khu biệt thự riêng biệt tại quận 2. Nơi đây được bảo vệ nghiêm ngặt suốt thời gian diễn ra sự kiện. Giọng ca Người yêu cũ yêu thích gam màu trắng nên không gian tiệc cưới của Khởi My và Kelvin Khánh được trang trí bằng hoa lan, hoa hồng trắng. Khách mời cũng được yêu cầu diện đồ tông trắng. Trong ảnh là mô hình bánh cưới. Cặp đôi chỉ mời số lượng khách mời hạn chế, trong đó có 20 nghệ sĩ là bạn bè thân thiết của cô dâu và chú rể như Cát Phượng, Thanh Duy, Đại Nhân... Theo ghi nhận của phóng viên, có gần 20 thợ trang trí làm việc tích cực giữa trưa nắng để hoàn thiện phần không gian cho tiệc cưới của Khởi My. Dọc lối đi vào sảnh cưới được trưng những bó hoa trắng. Ca sĩ Thanh Duy có mặt từ sớm tại địa điểm tổ chức tiệc cưới. Anh bật mí làm MC trong ngày trọng đại của Khởi My . Cũng như những khách mời khác anh từ chối trả lời thông tin về hôn lễ của hai ca sĩ. Không gian tiệc cưới của Khởi My - Kelvin Khánh. Nguồn Zing