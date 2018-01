Các cặp sao Việt được mong chờ sinh quý tử trong năm 2018

Tháng 10/2017, Hoa hậu Đặng Thu Thảo làm đám cưới với doanh nhân Trung Tín. Năm 2018, sao Việt này được mong chờ sớm sinh quý tử. Gần đây, Đặng Thu Thảo vướng tin đồn mang bầu khi than thở tăng cân, thường xuyên mặc trang phục rộng rãi và luôn che bụng. Khởi My lên xe hoa vào tháng 11/2017 với Kelvin Khánh. Sau đám cưới, cặp đôi quấn quýt không rời. Đông đảo người hâm mộ mong chờ cặp đôi sao Việt Khởi My - Kelvin Khánh sẽ đón tin vui trong năm 2018. Đầu tháng 12/2017, Hari Won bày tỏ con cái là chuyện trời cho và hiện tại chỉ tập trung vào công việc dù đã kết hôn được 1 năm. Đông đảo người hâm mộ hy vọng bà xã của Trấn Thành sẽ sớm sinh con để hạnh phúc thêm viên mãn. Thúy Diễm và Lương Thế Thành kết hôn vào năm 2015. Cả hai đều rất thích trẻ con nhưng cho rằng con cái là chuyện trời cho. Thúy Diễm từng chia sẻ khi có tin vui, cô sẽ vui vẻ tạm dừng sự nghiệp diễn xuất để chăm sóc chồng con. Tháng 7/2016, siêu mẫu Hà Anh lên xe hoa. Cuộc sống hôn nhân của chân dài 8x luôn tràn đầy mật ngọt. Trước lời giục về việc sớm sinh con, Hà Anh từng lên tiếng cho biết cô và chồng đang trong giai đoạn chuẩn bị tâm lý làm bố mẹ. Đinh Ngọc Diệp kết hôn vào tháng 3/2016. Nói chuyện sinh con, nữ diễn viên và chồng từng nhiều lần bàn bạc về vấn đề này nhưng tin vào chữ duyên. Lê Phương hiện có một cậu con trai. Sau đám cưới với Trung Kiên vào tháng 8/2017, nữ diễn viên Việt này được mong chờ sớm sinh thêm quý tử. Xem MV "Một phút" của Khởi My. Nguồn: Youtube

Tháng 10/2017, Hoa hậu Đặng Thu Thảo làm đám cưới với doanh nhân Trung Tín. Năm 2018, sao Việt này được mong chờ sớm sinh quý tử. Gần đây, Đặng Thu Thảo vướng tin đồn mang bầu khi than thở tăng cân, thường xuyên mặc trang phục rộng rãi và luôn che bụng. Khởi My lên xe hoa vào tháng 11/2017 với Kelvin Khánh. Sau đám cưới, cặp đôi quấn quýt không rời. Đông đảo người hâm mộ mong chờ cặp đôi sao Việt Khởi My - Kelvin Khánh sẽ đón tin vui trong năm 2018. Đầu tháng 12/2017, Hari Won bày tỏ con cái là chuyện trời cho và hiện tại chỉ tập trung vào công việc dù đã kết hôn được 1 năm. Đông đảo người hâm mộ hy vọng bà xã của Trấn Thành sẽ sớm sinh con để hạnh phúc thêm viên mãn. Thúy Diễm và Lương Thế Thành kết hôn vào năm 2015. Cả hai đều rất thích trẻ con nhưng cho rằng con cái là chuyện trời cho. Thúy Diễm từng chia sẻ khi có tin vui, cô sẽ vui vẻ tạm dừng sự nghiệp diễn xuất để chăm sóc chồng con. Tháng 7/2016, siêu mẫu Hà Anh lên xe hoa. Cuộc sống hôn nhân của chân dài 8x luôn tràn đầy mật ngọt. Trước lời giục về việc sớm sinh con, Hà Anh từng lên tiếng cho biết cô và chồng đang trong giai đoạn chuẩn bị tâm lý làm bố mẹ. Đinh Ngọc Diệp kết hôn vào tháng 3/2016. Nói chuyện sinh con, nữ diễn viên và chồng từng nhiều lần bàn bạc về vấn đề này nhưng tin vào chữ duyên. Lê Phương hiện có một cậu con trai. Sau đám cưới với Trung Kiên vào tháng 8/2017, nữ diễn viên Việt này được mong chờ sớm sinh thêm quý tử. Xem MV "Một phút" của Khởi My. Nguồn: Youtube