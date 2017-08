Ca sĩ phát hành ca khúc “Như cái lò” bào chữa thiếu thuyết phục

Trong cuộc trò chuyện mới đây, Huyền Sambi đã chính thức lên tiếng sau khi phát hành ca khúc mới "Như cái lò" bị chỉ trích là có tiêu đề, ca từ nhảm nhí. Giọng ca sinh năm 1993 chia sẻ, cô cảm thấy buồn và tổn thương vì nhiều người chê bai. Tuy nhiên, nữ ca sĩ cảm thấy vui vì phản ứng đó phần nào cho thấy sự quan tâm của khán giả. "Khi quyết định đi theo một con đường khác biệt, tôi chấp nhận tất cả. Trong tương lai, tôi hy vọng mọi người sẽ đón nhận nó nhiều hơn" - Huyền Sambi cho hay.

Huyền Sambi khẳng định, tiêu đề và nội dung bài hát "Như cái lò" rất bình thường khi xoay quanh đề tài thời tiết.

Trước những nhận xét, đánh giá về ca từ của "Như cái lò" bị cho là nhạy cảm, Huyền Sambi khẳng định, bài hát chỉ đơn giản nói về vấn đề thời tiết nóng bức. "Phần ca từ cũng hết sức bình thường. Vấn đề là do mọi người cứ suy diễn quá đà và bị ám ảnh nhiều nên mọi việc mới thành ra như vậy. Có thời điểm, thời tiết Hà Nội lên tới trên 40 độ C, và khi ra đường, mọi người thường buột miệng than thở rằng "nóng như cái lò". Do đó, bài hát cũng chỉ muốn sử dụng biện pháp so sánh, chứ không có ý nghĩa xấu gì cả" - nữ ca sĩ cho biết.

"Như cái lò" đang phải nhận lượt dislike gần gấp đôi lượng like.

Giọng ca "Như cái lò" cũng chia sẻ thêm, ca khúc này do Khắc Hưng sáng tác được cô đánh giá hay và đề tài này chưa được nhiều người khai thác trong âm nhạc. Chính vì vậy, khi nhận được bài hát cô cảm thấy hào hứng và thích thú. Thử thách lớn nhất với Huyền Sambi chính là làm sao hát cho ra tinh thần của bài hát này.

Đề cập đến vấn đề trang phục và vũ điệu bị chê là phản cảm, hở hang, Huyền Sambi cho rằng, không có gì là quá gợi cảm. Bởi, không chỉ trong nhiều MV ở nước ngoài mà ngay cả ở Việt Nam, nhiều ca sĩ cũng mặc hở không kém.

Trước đó, ca khúc "Như cái lò" được phát hành ngày 21.8 nhanh chóng gây sự chú ý của cộng đồng mạng. Với cái tên lạ, phong cách lạ mang chút Âu Mỹ, giai điệu lạ và bắt tai với lối hát rap mới mẻ, "Như cái lò" hiện đang là sản phẩm được nhiều người nhắc đến trên các diễn đàn, mạng xã hội. Thậm chí, nhiều cuộc tranh cãi xoay quanh ca khúc này khi bị không ít người chê bai cho là "nhạc rác" và lý do "bài hát chỉ là đề tài thời tiết" của Huyền Sambi không thuyết phục nhiều người. Dù nữ ca sĩ đã lên tiếng lý giải về sản phẩm âm nhạc của mình nhưng không ít người vẫn cho rằng, "Như cái lò" là ca khúc thất bại ngay từ cái tên. Trên Youtube, MV ca khúc thu về lượng dislike, gần gấp đôi số like và vẫn không ngừng tăng.

Huyền Sambi (tên thật là Đào Thanh Huyền) là một cái tên không còn xa lạ với khán giả Việt Nam, đặc biệt là với những ai yêu thích chương trình Bài hát Việt. Những sáng tác của nữ ca sĩ 9x này được đánh giá cao về mặt chuyên môn trong đó có ca khúc đầu tay "Trôi" giành giải "Bài hát ấn tượng" năm 2012. Ngoài ra, các ca khúc khác của Huyền Sambi cũng gây được ấn tượng tại Bài hát Việt và Bài hát yêu thích như: Nghiêng, Ngày khát, Hồ nước...