Britney Spears, sao nữ tuổi Dậu thăng trầm nhất Hollywood

Từ nhỏ Britney Spears đã là một ngôi sao nhí khi tham gia câu lạc bộ Mickey Mouse. Cô nhanh chóng trở thành công chúa pop khi bản hit Baby One More Time ra mắt. (Ảnh: The Factual Opinion) Hai album đầu tay của nữ ca sĩ ... Baby One More Time (1999) và Oops!... I Did It Again (2000) thành công vang dội, đưa cô lên hàng sao hạng A. Không những thế, Baby One More Time còn là album bán chạy nhất của một ca sĩ tuổi teen. (Ảnh: Billboard) Britney Spears được coi là một trong những biểu tượng văn hoá nổi bật và là người có công trong việc vực dậy dòng nhạc teen pop vào cuối thập niên 1990. Cô trở thành "nghệ sĩ tuổi thiếu niên có album bán chạy nhất mọi thời đại" và được mệnh danh là "Công chúa nhạc Pop". Cuộc tình với người bạn từ thuở thanh mai trúc mã, nam ca sĩ Justin Timberlake, càng khiến Britney Spears được chú ý hơn bao giờ hết. Nhưng thành công và sự nổi tiếng của cô chỉ kéo dài đến năm 2007 khi một loạt những rắc rối liên tiếp xảy đến với cô. (Ảnh: Mirror) Năm 2006, Britney và chồng Kevin Federline chia tay, cô bị mất quyền nuôi hai con trai: Sean Preston và Jayden James. Cú sốc này đã khiến Britney Spears bị trượt dốc không phanh trong cả sự nghiệp lẫn cuộc sống riêng tư. (Ảnh: Independent) Britney khiến fan sốc khi tự tay cạo trọc đầu, lấy ô đánh lại paparazzi một cách quyết liệt, rồi gây tai nạn khi lơ đãng lái xe. (Ảnh: X17) Suốt 10 năm qua, Britney vẫn chưa thể vực dậy được sự nghiệp như thời kỳ đỉnh cao trước đó, một phần là do hãng ghi âm Jive Records của cô tan rã. Dù đã rất cố gắng trở lại sân khấu và lao động miêt mài với hai album Femme Fatale (2011) và Britney Jean (2013) nhưng cả hai sản phẩm âm nhạc này đều không được đánh giá cao. Không tỏa sáng trên sân khấu ca nhạc, bà mẹ hai con thường tham gia các show truyền hình thực tế, làm giám khảo X-Factor. (Ảnh: Fox) Cuộc sống riêng tư của công chúa pop một thời còn trắc trở, gập ghềnh hơn sự nghiệp của cô nhiều lần. Gần 20 người đàn ông đi qua trong cuộc đời, nhưng đến giờ Britney Spears vẫn lẻ bóng. (Ảnh: New York Daily News) Trong số hàng chục những mối tình của Britney Spears thì mối tình với Justin Timberlake là đẹp và lãng mạn nhất. Mối tình điên rồ nhất chính là với Jason Alexander (ảnh) khi hai người kết hôn và cuộc hôn nhân này chỉ kéo dài 55 tiếng là tan vỡ. Còn cuộc tình với vũ công Kevin Federline thì được cho là nhiều nợ nhất bởi khi chia tay anh này, cô còn cay đắng vì mất quyền nuôi con. (Ảnh: The Inquisitr) Sau rất nhiều những thăng trầm trong cuộc sống, Britney Spears sống khép mình hơn trước. Cô tự bằng lòng với những gì mình có và dành thời gian cho hai con trai nhiều hơn. (Ảnh: Billboard)

