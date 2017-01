Britney Spears khoe khuyên rốn sexy bỏng mắt

2001 là năm của Britney Spears. Với danh tiếng tạo dựng được từ hai năm trước đó, Britney Spears đã trở thành ngôi sao pop nổi tiếng thế giới và ký được hợp đồng trị giá 8 triệu USD với hãng Pepsi. Trong một cảnh quay quảng cáo cho hãng này, Britney không thể quên được món phụ kiện yêu thích của cô, đó là khuyên rốn. (Ảnh: theplace2.ru) Nếu bạn nghĩ Britney sẽ biểu diễn trong trang phục hở eo mà thiếu khuyên rốn thì bạn đã nhầm. Chiếc khuyên rốn luôn đồng hành với ngôi sao pop mọi lúc khi cô mặc trang phục khoe vòng 2. (Ảnh: MTV) Mặc áo khoác da, nhưng Britney Spears vẫn phải chọn chiếc áo thật ngắn để có thể khoe được eo thon và khuyên rốn. Chính vì thế mà mọi người nhận xét Britney Spears nghiện style khoe khuyên rốn. (Ảnh: stars777.com) Năm 2001 Britney Spears lần đầu xuất hiện trên tạp chí Roling Stone và trang phục của cô là áo khoác jeans mở khuy bên trong chỉ là áo lót để khoe khuyên rốn. Hình ảnh Britney Spears khoe khuyên rốn này đã giúp cho trang bìa của tờ tạp chí số ra tháng 9 năm đó bỗng hot hơn bao giờ hết. (Ảnh: rollingstone.com) Lần thứ hai Britney có dịp khoe khuyên rốn trên tạp chí Rolling Stone là vào tháng 12/2008. (Ảnh: Rollingstone) Bức ảnh này được chụp vào đầu những năm 2000 khi đó cái tên Britney Spears đang nổi như cồn. Trong ảnh cô ca sĩ với làn da nâu, thân hình bắt mắt, khoe chiếc eo thon và khuyên rốn trong không gian thiên hà... (Ảnh: reddit.com) Lên trao giải Teen Choice Awards 2002, Britney Spears vẫn chọn style áo buộc vạt nhưng thật ngắn sao cho lộ ra chiếc khuyên to và lấp lánh ở rốn. (Ảnh: Imgur.com) Bức ảnh được chụp khi Brit quảng bá cho album thứ hai và cũng rất đình đám, Oops!…I Did It Again. Britney mặc chiếc áo kiểu jersey để khoe chiếc khuyên lóng lánh ở rốn. (Ảnh: MTV.com) Tại sự kiện VMA 2015, Britney lại tiếp tục với style khoe khuyên rốn yêu thích của mình bằng chiếc váy lấp lánh với những phần cut-out rất gợi cảm. (Ảnh: celebmafia.com)

