Bí mật người phụ nữ “đặc biệt” được Hoài Linh thần tượng

Phi Phụng là con gái của nam danh hài Phi Thoàn nổi tiếng ở Việt Nam từ trước giải phóng. Dù xuất thân trong gia đình có truyền thống nghệ thuật nhưng từ nhỏ Phi Phụng chưa từng nghĩ sẽ làm nghệ sĩ. Vì vậy, khi bước vào nghề, cô đã gặp không ít khó khăn.

Trên màn ảnh lẫn sân khấu kịch, nữ nghệ sĩ hầu như bị đóng đinh vào những vai bà tám, lắm lời, đanh đá. Dù thế, chị vẫn khiến khán giả háo hức và chờ đợi sự mỗi khi xuất hiện.

Phi Phụng từ lâu đã trở thành tên tuổi bảo chứng cho rất nhiều vai “độc” mà khó ai có thể thay thế

Dù chỉ đảm nhận vai phụ nhưng Phi Phụng từ lâu đã trở thành tên tuổi bảo chứng cho rất nhiều vai “độc” mà khó ai có thể thay thế được. Đặc biệt, nghệ sĩ Hoài Linh trong một lần gặp gỡ đã từng bày tỏ sự ngưỡng mộ và nói Phi Phụng là thần tượng của anh.

Trải qua nhiều gian khổ với “nghiệp diễn”, hiện tại, danh tiếng của Phi Phụng đã phủ sóng khắp các phim truyền hình lẫn điện ảnh nhưng cô vẫn duy trì lối sống giản dị, khiêm tốn và thân thiện.

“Tính tôi lạc quan, thích đem tiếng cười đến cho cuộc đời. Nếu mình buồn thì mọi thứ thứ sẽ buồn theo. Đời tôi nếm nhiều thăng trầm nhưng tổ nghiệp vẫn cho vai diễn, cho khán giả yêu mến vậy là quá hạnh phúc rồi. Vậy nên, tôi bằng lòng với những gì mình đang có”, nghệ sĩ Phi Phụng nói.

“Hoài Linh không nhận lời cám ơn”

- Thành công ở tuổi ngoài 50, trong khi trước đó đàn em đã nổi tiếng rần rần, cảm xúc của chị bây giờ như thế nào?

Tôi nói chắc khó ai tin, nhưng từ khi bắt đầu “làm nghề” cho đến nay, tôi đều không lựa chọn sự nổi tiếng, vì nó có thể mang đến nhiều điều phiều toái, đời tự bị soi mói. Tính tôi lại thích sống thoải mái, vô tư, muốn được là chính mình nên chắc bây giờ Tổ nghề mới cho “đắt show” cũng là cái số và có lý do riêng.

Ngày trước, chưa có nhiều phim, cát-sê cũng bấp bênh, tôi thường tránh thủ kiếm thêm bằng việc phụ cha mẹ chồng bán cà phê, rồi bán yaourt, bánh flan ở chợ. Mấy năm nay, tôi không bán ở chợ nữa mà mang vào đoàn phim bán vào giờ giải lao cho anh em, đồng nghiệp. Một thời gian dài, việc bán đồ ăn, thức uống chính là thu nhập chính của gia đình tôi.

Hồi trước, tôi không buồn khi số phận mình lận đận với nghề mà chỉ chạnh lòng khi nhìn nhà cửa xập xệ trong khi đồng nghiệp, đàn em thì nổi tiếng rần rần, hết mua nhà bạc tỉ đến siêu xe. Lúc ấy, thấy mình gần nửa đời người mà chưa có nhà khang trang, ổn định, tôi buồn và quyết tâm nắm bắt cơ hội, cứ ai kêu đi phim tôi đều nhận lời nhưng tuyệt đối không diễn qua loa, cho xong. Dù là vai nhỏ xíu tôi đều để sự mới lạ, nét diễn riêng để khán giả nhớ đến mình.

Suốt thời gian dài, tôi chỉ biết làm việc, tiết kiệm để xây nhà. Giờ đây, nhà cửa đã ổn, tôi lại được Tổ nghề đãi, dù chậm một chút, nhưng ai cũng có số, giày dép còn số, nên tôi hạnh phúc lắm, cứ tươi cười, lạc quan và thầm cám ơn những may mắn đã đến với cuộc đời mình.

- Theo chị, vì đâu mà chị lại được ưu ái để trị những vai phụ lắm lời, xí xọn và đanh đá?

Tôi ở ngoài vui vẻ và hiền lắm (Cười) nhưng không hiểu sao lại toàn đóng vai dữ, đanh đá, có lẽ đây cũng là cái duyên. Cũng lạ là người khác đóng vai phản diện thì bị ghét còn tôi khán giả không ghét lại thương và yêu mến. Nhiều người còn nói tôi phải đóng vai dữ, chứ đóng hiền lành thì sai lắm. Theo tôi, dù chỉ đóng vai phụ và xuất hiện ít nhưng quan trọng là được khán giả nhớ đến, yêu mến hơn là đóng vai chính lại mờ nhạt và không hề tạo được ấn tượng. Bởi thế, tôi cứ mong có vai phụ, vai ác đóng hoài cả đời là mãn nguyện rồi.

Nữ diễn viên từng bán yaourt, bánh flan ở chợ để trang trải chi phí cho gia đình.

- Hài kịch đang được ưu ái trên các sóng truyền hình, cát -xê của nghệ sĩ hài cũng ngày càng tăng, là người đứng trên sân khấu nhiều năm, chị cảm thấy thế nào?

Vài năm gần đây, các chương trình, cuộc thi về hài kịch ngày càng nhiều trên sóng truyền hình. Tuy nhiên, các tụ điểm, suất diễn ở TP Hồ Chí Minh thì lại ít đi, khán giả bây giờ cũng khó tính đòi hỏi các tiết mục hài phải vui, cười nhưng phải độc, lạ và mang ý nghĩa nhân văn.

Với các nghệ sĩ hài được khán giả nhớ mặt thì may mắn có nhiều show ở các chương trình truyền hình, có cơ hội đóng phim điện ảnh. Nhưng với các bạn nghệ sĩ trẻ, các em diễn viên hài trẻ thì vẫn khá chật vật. Về cát-sê thì không thể nói là tăng cao vì có người cao ngất ngưỡng cũng có người rất thấp chỉ đủ sống.

Riêng tôi thì hài lòng với những gì mình đang có, dù chỉ đóng vai phụ nhưng ra được được khán giả nhớ tên, tay bắt mặt mừng. Cứ như thế là đủ vui rồi.

- Anh Hoài Linh từng tuyên bố thần tượng chị. Giữa chị và danh hài nổi tiếng có mối thâm tình nghệ sĩ nào chăng?

Hoài Linh lần đầu gặp tôi thì luôn miệng nói “chị là thần tượng của em”. Linh bảo tôi diễn có duyên thế mà sao ông Tổ chưa ngó tới.

Nhờ được Hoài Linh khen và bày tỏ sự ngưỡng mộ mà tên tuổi tôi được khán giả chú ý nhiều hơn. Sau này khi gặp lại, tôi nói lời cám ơn nhưng Hoài Linh không nhận. Theo Hoài Linh, nổi tiếng là cái duyên diễn xuất của mỗi người. Nếu không có “duyên” thì khán giả đã không thương, không quý.

Hoài Linh trên màn ảnh hay ngoài đời đều luôn bình dân, giản dị và thương người. Chị em, bạn bè ai khổ nói một tiếng, Hoài Linh sẵn sàng giúp ngay.

Ngày trước, Hoài Linh làm việc nhiều nên sức khỏe yếu. Giờ nhà Tổ đã xây dựng xong, tâm niệm lớn trong đời Linh cũng đã hoàn thành. Tận tâm tôi quý Linh như người em, người thân trong gia đình, mong Linh luôn khỏe mạnh để ở bên anh em nghệ sĩ, được cống hiến cho nghề và giúp đỡ người nghèo khổ.

“Tôi có cuộc hôn nhân viên mãn”

- Dù khá lận đận trên con đường diễn xuất nhưng chị lại có cuộc hôn nhân viên mãn. Có lời đồn ông xã chị rất thương yêu và cưng chiều vợ, chị nói sao về điều này?

Tôi thấy may mắn vì lấy được chồng hiểu cho tính tình và công việc của vợ. Nói chồng tôi nhường nhịn hay tôi lấn lướt, nắm quyền trong gia đình thì cũng chưa đúng, vì hai vợ chồng quan điểm cuộc sống gia đình, con cái đều phải san sẻ, mỗi người lo một chút, nhường nhịn nhau để vui vẻ, hòa thuận. An cư thì lập nghiệp, nhà cửa yên ấm thì công việc mới may mắn và suông sẻ được.

Tính tôi hay lo, làm gì cũng nghĩ cho chồng con đầu tiền. Hồi trước kiếm được tiền, tôi không dám ăn, không dám mặc, không vung tay đi mua sắm mà để dành dụm kiếm tiền xây nhà. Ông xã hiểu vợ cực nhọc nên chuyện trong nhà từ cơm nước, giặt giũ, lo cho các con đều làm hết. Tôi đi diễn về mệt, muốn ăn gì là ông xã nấu hay xách xe đi mua ngay.

Tính chồng tôi hiền lành, ít nói, không quen nói lời mật ngọt, lãng mạn. Từ lúc yêu nhau tới khi lấy và sống với nhau có mấy mặt con, tình cảm hai vợ chồng cứ đều đều, quan tâm nhau từ sở thích, ăn uống, đến khi đau ốm.

Tôi và ông xã cũng ít khi giận nhau, không hài lòng gì thì nói ra, xong rồi không để bụng, không nhớ dai.

- Tham gia diễn kịch, đóng phim truyền hình, điện ảnh, chị đã phân bổ thời gian cho gia đình thế nào?

Tôi rất ít khi đi chơi với bạn bè, xong việc là về với gia đình. Bây giờ, công việc đã ổn định, nhà đã xây nên thỉnh thoảng gia đình cùng nhau đi du lịch.

Với tôi, gia đình luôn quan trọng nhất. Và tôi nghĩ, sự thành công của người phụ nữ không gì khác là gia đình và con cái. Đến giờ phút này, tôi không phải trăn trở bất kỳ điều gì. Tôi toại nguyện với niềm hạnh phúc đang có và chắc chắn trong tương lai cũng vậy.

- Làm việc trong ngành giải trí, chị đã ứng xử ra sao để giữ gìn hạnh phúc hôn nhân đến ngày hôm nay?

Chuyện nghi ngờ, ghen tuông lúc đầu yêu nhau không thể tránh khỏi. Nhưng sau đó, chúng tôi đã thỏa thuận để minh bạch và rõ ràng mọi chuyện. Tôi cũng chia sẻ với ông xã từ đầu rằng, công việc của tôi phải đi giao tiếp nhiều, thời gian thất thường nhưng tôi sẽ cố gắng sắp xế để dành thời gian cho gia đình. Sống với nhau, hiểu cho công việc nên ông xã giờ không còn ghen với vợ nữa.

Theo tôi, điều quan trọng nhất tạo nên đời sống hạnh phúc là tình yêu thương dành cho nhau, đây là yếu tố cốt lõi của một cuộc hôn nhân bền vững.