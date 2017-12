Bất ngờ với hình ảnh quyến rũ, gợi cảm của Trương Thị May

Trương Thị May sở hữu vẻ đẹp riêng biệt với làn da nâu bánh mật cùng khuôn mặt đậm chất Á Đông. Cô từng đoạt danh hiệu Á hậu 1 cuộc thi Hoa hậu các dân tộc Việt Nam 2007. Trong bộ ảnh mới Trương Thị May đầy quyến rũ khi diện những bộ trang phục dạ hội lộng lẫy của NTK Lê Thanh Hoà. Người đẹp trở nên gợi cảm đầy cuốn hút khác với hình ảnh nền nã trong những bộ áo dài quen thuộc. Nhìn lại hành trình đã đi qua trong năm 2017, Á hậu Trương Thị May cho biết cô hài lòng với những gì đã đạt được. Trương Thị May là một trong số những sao Việt nói không với scandal. Không phải cái tên “cực hot” nhưng Trương Thị May vẫn nằm trong số những người mẫu hàng đầu, được các nhà thiết kế ưu ái lựa chọn để xuất hiện trong các chương trình thời trang lớn. Năm 2018 đánh dấu tròn 10 năm hoạt động trong làng giải trí của Trương Thị May. Người đẹp không giấu sự hào hứng về những dự định sẽ thực hiện trong năm mới. Trương Thị May chia sẻ, cô sẽ tiếp tục hoạt động trong làng mẫu, góp mặt trong các chương trình thời trang và tham gia các hoạt động thiện nguyện. Ngoài ra, người đẹp dự định sẽ có chuỗi hoạt động đánh dấu 10 năm bước chân vào giới giải trí. Trương Thị May cho biết: “Tôi đã sẵn sàng tăng tốc trong năm mới 2018. Sẽ là một Trương Thị May rất riêng nhưng mạnh mẽ và năng động hơn trong các hình ảnh xuất hiện và những hoạt động mà tôi tham gia”. Xem video "Trương Thị May trình diễn trên sàn catwalk". Nguồn Youtube:

