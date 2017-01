Bất ngờ lối sống 5 cô con gái tiểu thư của sao Việt

1. Con gái Nghệ sĩ Chí Trung - Huyền Trang

Con gái Chí Trung và diễn viên Ngọc Huyền tên là Huyền Trang, sinh năm 1986. Cô từng theo học tại Học viện Ngoại giao, sau khi tốt nghiệp Đại học cô sang Úc học thêm về chuyên ngành marketing 1 năm. Huyền Trang đã kết hôn vào năm 2010, đám cưới là kết quả của chuyện tình đẹp kéo dài 9 năm từ khi cô 17 tuổi. Tuy nhiên, cô đã ly hôn cách đây không lâu. Dù đã bước sang tuổi 30 nhưng Huyền Trang vẫn là một cô gái rất trẻ trung, xinh xắn, sở hữu nụ cười tươi rạng rỡ. Cô gái tuổi băm khiến nhiều người nhầm tưởng chỉ ở độ tuổi đôi mươi vì trẻ trung, cách ăn mặc hợp xu hướng. 2. Con gái diễn viên Diễm My - Thùy My

Hà Thùy My sinh năm 1995, là ái nữ thứ 2 của diễn viên Diễm My. Hiện tại, Thùy My đang theo học ngành truyền thông và cô luôn nằm trong top sinh viên xuất sắc. Mặc dù có mẹ là người nổi tiếng nhưng Thùy My có lối sống rất giản dị cả về cách sống lẫn phong cách ăn mặc. Sở hữu ngoại hình đẹp nhờ chăm chỉ tập gym nhưng Thùy My lại theo đuổi phong cách thời trang năng động, trẻ trung và kín đáo. Gương mặt của cô cũng rạng ngời không thua kém gì hoa hậu nhờ khuôn miệng rộng, sống mũi cao và đôi mắt rạng ngời. 3. Con gái nghệ sĩ hài Xuân Hinh - Bảo Linh

Danh hài Xuân Hinh không muốn chia sẻ nhiều thông tin về người thân trong gia đình trên mặt báo. Hình ảnh về ái nữ của nam danh hài chỉ rình rang trên mặt báo khi cô cùng bố tham dự một sự kiện tại Hà Nội và hồi cuối năm 2015. Bảo Linh đã sang Mỹ du học từ năm 11 và hiện tại vẫn đang theo học tại đây. Cô gái này có ngoại hình xinh xắn như một hotgirl với làn da trắng nõn nà. Không có nhiều thông tin hình ảnh về Bảo Linh được chia sẻ nhưng có thể thấy cô gái này không thích quá nổi bật, điều này được thể hiện qua hình ảnh mà cô xuất hiện cùng bố mẹ. 4. Con gái người đẹp Đền Hùng Giáng My - Anh Sa

"Công chúa" độc nhất của Giáng My sinh năm 1995, hiện đang là du học sinh tại Mỹ. Mới đây, người đẹp Đền Hùng đã tiết lộ Anh Sa chính là kết quả tình yêu giữa cô và ông Đỗ Anh Dũng - Chủ tịch một tập đoàn bất động sản có tiếng. Nhan sắc của Anh Sa đã từng gây xôn xao giới truyền thông, cư dân mạng cách đây không lâu khi Giáng My tổ chức sinh nhật cho cô con gái và có sự góp mặt của báo chí. Báo chí đã dùng từ "Lâm Đại Ngọc tái thế" để miêu tả về vẻ đẹp của Anh Sa. Dù ăn mặc rất kín đáo, tươi trẻ nhưng những món đồ mà Anh Sa mặc trên người đều từ những thương hiệu đình đám trên thế giới. 5. Con gái nhạc sĩ Anh Quân - Anna Trương

Anna Trương là con gái của nhạc sĩ Anh Quân với người vợ trước, sống tại Đức nên cô sở hữu vẻ đẹp rất Tây. Hiện tại Anna Trương đang du học tại Mỹ, trương trường âm nhạc Berklee danh tiếng thế giới. Cô là niềm tự hào của ca sĩ Mỹ Linh và nhạc sĩ Anh Quân. Anna Trương là một cô gái rất năng động như chính phong cách thời trang phóng khoáng và trẻ trung của cô.

