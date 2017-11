“Bản sao Mỹ Tâm” ra sao sau khi rời The Voice 2015?

Xuất hiện trong vòng Giấu mặt của The Voice 2015, Bảo Uyên lập tức gây chú ý khi được nhận xét giống Mỹ Tâm hồi tham gia chương trình ca hát của Mực Tím năm 1998. Ảnh: Fanpage “ Bản sao Mỹ Tâm” Bảo Uyên được cả bốn huấn luyện viên nhấn nút lựa chọn. Tuy nhiên, Bảo Uyên quyết định chọn Mỹ Tâm - thần tượng từ nhỏ của cô. Ảnh: VTV Thời điểm tham gia The Voice 2015, Bảo Uyên 16 tuổi. Tại cuộc thi, cô gái gốc Đà Lạt không chỉ thu hút bởi vẻ ngoài xinh đẹp mà còn tạo ấn tượng với giọng hát trong trẻo, cao vút. Ảnh: VTV Bảo sao của ca sĩ Mỹ Tâm dừng bước trong đêm bán kết The Voice 2015. Sau khi rời cuộc thi, cô tiếp tục ở lại Sài Gòn để học tập và theo đuổi niềm đam mê âm nhạc. Ảnh: FBNV Bảo Uyên đã dành phần lớn thời gian của mình vào việc học tập để tốt nghiệp cấp 3 như lời dặn dò của Mỹ Tâm. Ảnh: FBNV Bảo Uyên vừa học văn hóa vừa theo đuổi niềm đam mê âm nhạc. Vào thời gian rảnh, cô vẫn đi biểu diễn. Ảnh: FBNV Học trò của Mỹ Tâm còn phát hành một số sản phẩm âm nhạc. Tháng 10/2015, cô ra mắt single đầu tay mang tựa đề “Để lại cho em”. Ảnh: FBNV Sau “Để lại cho em”, Bảo Uyên ra mắt MV “Soái ca”. Ca khúc “Soái ca” đã trở thành bản hit của giọng ca gốc Đà Lạt vào cuối năm 2015. Ảnh: FBNV Năm 2016, Bảo Uyên tung ca khúc “Anh là của em”. Năm 2017, cô ra mắt single mang tên “Thu và anh”. Tuy nhiên, các sản phẩm âm nhạc này của Bảo Uyên không gây chú ý. Ảnh: FBNV Bảo sao Mỹ Tâm hiện thay đổi khá nhiều về ngoại hình và phong cách thời trang so với hồi thi Voice 2015. Ảnh: FBNV Nguyễn Cao Bảo Uyên không còn để mái tóc đen dài mà đã cắt tóc ngắn và thử nhiều màu sắc khác nhau. Ảnh: FBNV Sự thay đổi về ngoại hình của Bảo Uyên được cho là giúp cô tiếp cận được với khán giả trẻ tuổi yêu âm nhạc. Ảnh: FBNV Giống như đa phần các thí sinh The Voice 2015, tên tuổi của Bảo Uyên cũng khá mờ nhạt sau khi cuộc thi kết thúc. Ảnh: FBNV

