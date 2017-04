Ba lần ồn ào lộ ảnh tình cảm của Á hậu Tú Anh

Á hậu mê nghiệp báo

Á hậu Tú Anh sinh năm 1993 và là “tiểu thư” – con một trong một gia đình khá giả ở Hà Nội. Bản thân cô chưa từng có ý định đi thi hoa hậu cho tới khi mẹ thuyết phục và tại cuộc thi năm đó, người đẹp đã xuất sắc giành ngôi vị á hậu.

Rời khỏi cuộc thi, dù không “nổi như cồn” giống các đàn chị hoa hậu, á hậu khác nhưng Tú Anh vẫn khá đắt show sự kiện và hợp đồng chụp ảnh quảng cáo nhờ vẻ đẹp “hợp nhãn” người Việt và đời tư không scandal. Không khó nhận thấy, cô thường xuyên xuất hiện tại các sự kiện lớn, nhỏ của showbiz Việt.

Tuy vậy, Tú Anh lại là người đam mê nghề báo. Tốt nghiệp Học viện báo chí và tuyên truyền, ước mơ của Tú Anh là được trở thành một BTV truyền hình. Vì thế, khi mà sự nghiệp đang thuận lợi nhất, Tú Anh vẫn quyết định sẽ tạm rời showbiz 2 năm để thực tập ở Đài Truyền hình. Trong suốt 2 năm đó, cứ ngày nào rảnh rỗi, Tú Anh lại chạy lên Đài đợi chương trình quay xong xin lại kịch bản của MC đi trước và ngồi tập dẫn. Không chỉ phải luyện cách dẫn, tác phong, trang phục mà ngay cả giọng nói của cô ban đầu cũng phải chỉnh sửa vì "hơi giống trẻ con".

Tú Anh hiện là BTV của một số chương trình của VTV.

Tú Anh cho biết, nhiều người nghĩ cô vào làm việc ở VTV24 do được BTV Ngọc Trinh ưu ái, thực ra thì không phải như vậy. Người đầu tiên giới thiệu Tú Anh vào VTV24 là Á hậu Thụy Vân.

"Cách đây vài năm, chị Thụy Vân gọi điện cho tôi và nói rằng trung tâm đang cần 1 MC truyền hình và hỏi tôi có muốn thử sức không. Khi ấy, tôi đang học tại trường Báo chí nên đây là cơ hội quý để thực hành và thử sức. Tôi nhận lời ngay nhưng cũng lo lắng lắm vì sợ làm không tốt" - Tú Anh cho biết. .

Cuộc sống nhung lụa đầy hàng hiệu

Là con gái duy nhất trong một gia đình khá giả ở Hà Nội, Tú Anh có cuộc sống đầy đủ, nếu không muốn nói là xa hoa. Cô còn là người đẹp đắt show sự kiện ở Hà Nội, chính vì vậy, Tú Anh có đủ tiền để sắm cho bản thân những món đồ hiệu xa xỉ yêu thích.

Nhìn vào những bức ảnh đăng tải trên trang cá nhân Facebook hay Instagram của Tú Anh, có thể thấy cô là một “tay chơi hàng hiệu” kín tiếng của showbiz Việt. Người đẹp sinh năm 1993 thường xuyên sử dụng những mẫu túi xách, ví (clutch), đồng hồ, giày tới từ những thương hiệu đắt đỏ trên thế giới như Chanel, Saint Laurent, Chopard, Celine…

Ngoài sở thích với những món đồ hiệu, trang Instagram của Tú Anh cũng khiến nhiều người ghen tị vì phong cách sống xa hoa. Cô thường xuyên đi du lịch khắp các quốc gia trên thế giới như Pháp, Australia, Ý… Người đẹp Hà Nội cũng tỏ ra mình là người rất biết hưởng thụ cuộc sống khi liên tục đăng tải hình ảnh những món đồ ăn ngon và vô cùng “đã mắt” trên trang cá nhân.

Trên trang cá nhân, cô thường khoe cuộc sống sang chảnh với nhiều hàng hiệu đắt giá.

2 lần gặp ồn ã vì dính đến những "hoàng tử" nổi tiếng

Không dính nhiều ồn ào, tuy nhiên, Tú Anh cũng từng 2 lần gặp phiền phức khi trót đăng ảnh tình cảm bên những nghệ sĩ vô cùng nổi tiếng. Đầu tiên, cách đây hơn 1 năm, Tú Anh trở thành một trong những cái tên được nhắc đến nhiều nhất trong cộng đồng fan Kpop. Cô đã phải hứng chịu rất nhiều lời chỉ trích nặng nề từ những người hâm mộ cuồng nhiệt của nhóm nhạc Big Bang, sau khi đăng tải một số bức ảnh chụp chung thân mật với Seung Ri – “em út” của nhóm nhạc thần tượng đình đám xứ Hàn này.

Ngoài loạt ảnh chụp cùng Seung Ri, á hậu Việt Nam 2012 cũng khiến nhiều người đặt dấu chấm hỏi về mối quan hệ giữa cô và thiếu gia giàu có Denis Do. Dù sau đó, thông tin Tú Anh đã có bạn trai được đính chính trên nhiều báo điện tử, Dương Tú Anh vẫn là cái tên tiếp tục “phủ sóng” và nhận nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng.

Tú Anh và Seung Ri.

Tuy nhiên, khi được hỏi về điều này, Tú Anh cho biết: "Trong lần gặp đó, sau khi chào hỏi, trò chuyện, tôi đề nghị Seung Ri chụp ảnh với tư cách như bạn bè, người hâm mộ thôi. Với tôi, đó thực sự là 1 kỷ niệm khá vui. Vì lần đầu tiên tôi có 1 bức ảnh nhận được nhiều lượt like, comment như vậy. Không chỉ có bạn bè trong nước quan tâm, mà ngay cả các fan của Seung Ri ở Hàn Quốc, Nhật Bản… cũng like và comment. Mặc dù không hiểu họ viết gì nhưng tôi cũng cảm thấy rất vui.

Đến khi nhận được những comment hoặc tin nhắn có phần hơi quá từ phía các fan của Seung Ri, tôi cũng có chút hoang mang. Nhưng sau đó, tôi nghĩ, có lẽ do góc chụp ảnh dễ gây hiểu lầm và vì một số fan của Seung Ri còn nhỏ tuổi nên các bạn ấy hơi thiếu kiềm chế mới phát ngôn như vậy.

Đến sáng hôm sau, tôi vẫn còn hoang mang một chút về "dư âm" mà bức ảnh để lại. Để "tránh bão", tôi lập tức đặt vé máy bay vào Sài Gòn dù theo lịch thì 1 ngày nữa tôi mới phải bay".

Mới đây, Tú Anh lại tiếp tục gặp phiền phức khi cô khoe ảnh chụp cùng mẹ và hai mẹ con nam ca sĩ Noo Phước Thịnh cùng chú thích ảnh "ra mắt gia đình hai họ", thu hút hàng chục nghìn lượt like và những bình luận sôi nổi.

Không chỉ thu hút những bình luận hài hước chúc phúc cho hai người mà các fans ruột của Noo Phước Thịnh còn hóm hỉnh đùa vui rằng sẽ "giết" Tú Anh nếu hai người đến với nhau.

Giải thích về điều này, Á hậu cho biết vừa qua cô có dịp cùng nam ca sĩ Noo Phước Thịnh đến Huế để ghi hình cho một chương trình truyền hình thực tế. Trong chuyến đi này có cả mẹ Tú Anh và gia đình của nam ca sĩ bởi anh vốn là người gốc Huế.

Tú Anh và hình ảnh gây "bão" với Noo.

Trong những cảnh quay, Tú Anh và Noo cùng nhau đi thăm thú cảnh vật, ẩm thực ở cố đô. Vốn là người Huế nên nam ca sĩ đã tận tình giới thiệu cho Á hậu Tú Anh những địa điểm thú vị tại đây. Bức ảnh chụp hai người nắm tay nhau trên phố là khi đang ghi hình cho chương trình.

Trong chương trình này, mẹ và dì của Noo cũng tham gia ghi hình. Vì rất thân thiết với Noo nên Tú Anh cũng được mẹ Noo rất yêu quý. "Tiếp xúc với mẹ của anh Noo, Tú Anh thấy bác rất hiền hậu và tâm lý, chính vì thế nên muốn chia sẻ khoảnh khắc này trên facebook với mọi người bằng một status mang tính chất hài hước thôi. Sau khi post lên thì nhận được rất nhiều lời chúc phúc, thậm chí là có cả doạ giết từ các fans của Noo nữa khiến Tú Anh hết hồn. Tú Anh vẫn còn ham chơi lắm, chưa muốn lấy chồng đâu". – Tú Anh cho biết.

Nhiều lần lộ ảnh tình cảm nhưng chưa bao giờ thừa nhận yêu ai

Về chuyện tình cảm, Tú Anh khá kín tiếng, cô chưa bao giờ thừa nhận yêu ai trên báo chí, nhưng cũng khá nhiều lần gặp phải ồn ào khi khoe ảnh tình cảm với bạn trai trên trang cá nhân.

Ngày mới đăng quang, Á hậu Tú Anh khiến mọi người bất ngờ khi công khai đăng ảnh người yêu điển trai trên Instagram của mình với những lời tình cảm ‘yêu em nhất’, ‘chiều em nhất’. Cô nhanh chóng nhận được nhiều lời chúc mừng từ bạn bè và người thân. Tuy nhiên, sau đó Tú Anh đã xóa hình ảnh này và không còn gắn bó với người bạn trai trong bức ảnh.

Tú Anh từng để lộ những hình ảnh thân thiết với người bạn trai này.

Sau đó khá lâu, Á hậu Tú Anh lại bị cho là đã từng lộ diện bạn trai. Dù không chính thức công khai nhưng cô thường xuyên đăng tải những hình ảnh thân mật, tình cảm bên cạnh một anh chàng lạ mặt. Được biết bạn trai của Á hậu Tú Anh thời điểm đó tên Nam, anh sở hữu một chiều cao đáng nể cùng gương mặt đẹp trai, phong độ và cuốn hút không hề thua kém các mỹ nam khác.

Theo nhiều nguồn tin, Tú Anh hẹn hò doanh nhân tên Nam này một thời gian. Sau đó, hai người chia tay khá kín tiếng.

Sau đó, có thời gian cô hay khoe ảnh bên người đàn ông tên Nam.

Gần đây, Tú Anh thường xuyên đăng tải lên facebook bức ảnh món quà đặc biệt từ “người bí ẩn”. Ngay lập tức, MC Ngọc Trinh để lại bình luận trêu đùa khá bất ngờ. Cả hai cũng có màn đối đáp thân thiết và ăn ý. Được biết, người đàn ông này là Bảo Hưng - em trai của BTV Kiều Trinh, anh chàng từng du học Anh quốc.

Trong dịp sinh nhật 23 tuổi, Tú Anh đã chia sẻ bức ảnh về chuyến du lịch đến đảo Maldives. Cùng lúc đó, trang cá nhân của Bảo Hưng (em trai MC Ngọc Trinh) cũng đăng tải ảnh chụp giống với Tú Anh kèm theo caption: “When you want to make someone happy, going to Maldives. Happy Birthday” (Tạm dịch: Khi bạn muốn làm cho ai đó hạnh phúc, hãy đến đảo Maldives. Chúc mừng sinh nhật). Hình ảnh được đăng tải trùng hợp khiến nhiều người nghi ngờ về mối quan hệ giữa cả hai.

Dù nhiều lần lộ ảnh tình cảm bên các anh chàng điển trai nhưng Tú Anh chưa bao giờ thừa nhận chuyện tình yêu trên báo chí. Khi được hỏi chuyện yêu đương, cô thường lảng tránh và không bao giờ hé lộ điều gì.