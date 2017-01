Ba chuyện tình đẹp của sao châu Á mở hàng đầu năm 2017

Sau khi bị báo chí Hoa ngữ đăng ảnh âu yếm, tình tứ với một người đàn ông trẻ vào sáng 4/1, đêm cùng ngày, Lý Băng Băng đã lên weibo công khai chuyện tình cảm với chàng doanh nhân Hứa Văn Nam. “Mọi chuyện được sắp đặt một cách hoàn hảo”, nữ diễn viên 43 tuổi viết trên mạng xã hội. Cặp sao châu Á này được cho là tin vui mở hàng cho showbiz châu Á.(Ảnh: weibo) Hứa Văn Nam (ảnh) là giám đốc một công ty đầu tư và trẻ hơn Băng Băng 15 tuổi. Anh là người An Huy, Trung Quốc. Trước đó, cặp máy bay – phi công đã bị bắt gặp ôm hôn tình tứ trong khu nghỉ dưỡng Tam Á, đảo Hải Nam, Trung Quốc. (Ảnh: QQ) Tháng 12/2016, thông tin Kang So Ra là tình mới của Hyun Bin khiến nhiều fan của hai ngôi sao xứ Hàn này ngỡ ngàng. Đại diện của cả hai phía đã khẳng định chuyện hai người hẹn hò. Theo VAST Entertainment, công ty Hyun Bin đầu quân, hai diễn viên gặp nhau lần đầu tại một sự kiện. (Ảnh: soompi) Còn công ty quản lý của Kang So Ra thì cho biết Hyun Bin và Kang So Ra hẹn hò nhau được khoảng nửa tháng. Mối tình với Kang So Ra là tình yêu thứ hai mà nam tài tử 35 tuổi công khai thừa nhận sau chuyện tình tan vỡ với Song Hye Kyo. (Ảnh: 360kpop) Theo TV Report, nam diễn viên Joo Won (sinh năm 1987) và nữ diễn viên kiêm ca sĩ BoA (sinh năm 1986) đã hẹn hò với nhau từ cuối năm ngoái. Cặp sao này phải lòng nhau bởi có rất nhiều điểm chung và sở thích giống nhau như chơi golf, leo núi. (Ảnh: Soompi) Sau thông tin của TV Report, phía Joo Won đã nhanh chóng khẳng định thông tin anh và BoA đã hẹn hò từ cuối năm ngoái. (Ảnh: Allkpop)

