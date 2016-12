Ba cặp sao Hollywood tái hợp gây bất ngờ trong năm 2016

Sau vụ hủy hôn đình đám năm 2013, bất ngờ Miley Cyrus và Liam Hemsworth lại tay trong tay xuất hiện tại một bữa tiệc ở Down Under vào tháng 1/2016. Kể từ khi nối lại tình xưa, cặp sao Hollywood cực kỳ hiếm khi cùng nhau công khai xuất hiện trừ một lần duy nhất cùng nhau chụp ảnh cho Variety's Power of Women vào tháng 10/2016. (Ảnh: Rex) Mặc dù đeo lại nhẫn đính hôn từ đầu năm nay nhưng Cyrus lại thừa nhận trên chương trình Ellen DeGeneres rằng cô không thích điều này. “Tôi thấy thực sự kỳ quặc vì chiếc nhẫn suy cho cùng chỉ là một món trang sức và đa số trang sức của tôi đều làm từ kẹo bông và kẹo gôm… Và khi Liam hỏi tôi về chiếc nhẫn tôi nói, mặc dù nó không phải là gu thẩm mỹ của tôi nhưng tôi vẫn sẽ đeo vì anh ấy yêu tôi". (Ảnh: Popsugar) Megan Fox và Brian Austin Green tuyên bố chia tay vào tháng 8/2015 và vài ngày sau đó đệ đơn ly hôn chồng. Nhưng cả Hollywood bật ngửa khi tháng 4/2016 Megan tuyên bố mang thai đứa con thứ ba với Brian. Vài tuần sau đó, hai ngôi sao Hollywood cho biết họ đã hủy đơn ly hôn và đang hân hoan chào đón em bé chào đời. (Ảnh: People) Mặc dù tuyên bố chia tay nhưng Fox và Green vẫn đưa hai con trai Noah và Bodhi đi nghỉ ở Hawaii cùng nhau và thời gian đó, một nguồn tin cho hay nam diễn viên Green vẫn mong mỏi hai vợ chồng anh có thể tái hợp. Và cả hai đã nỗ lực hết sức để nối lại tình xưa. (Ảnh: New York Daily News) Tháng 7/2016, một nguồn tin cho hay hai người đã lại dọn về sống chung ở Los Angeles và đang rất hạnh phúc bên nhau. Một tháng sau hai người chào đón con trai thứ ba Journey River và đến tháng 11, Green khoe ảnh thành viên mới nhất của gia đình trên Instagram với dòng tựa: “Vợ tôi đã tạo ra những em bé xinh đẹp”. (Ảnh: Fameflynet) Một trong những cặp sao chung thủy nhất Hollywood Sharon và Ozzy Osbourne đã kết thúc cuộc hôn nhân 33 năm vào tháng 5/2016. Có nguồn tin cho hay nguyên nhân là do nam ca sĩ Black Sabbath đã ngoại tình với một nhà tạo mẫu tóc. (Ảnh: SPLASH NEWS) Sau tin chi tay, Sharon chia sẻ với chương trình The Talk: “Tôi năm nay đã 63 tuổi và tôi không thể cứ sống mãi thế được”. Nhưng đến tháng 7 Sharon lại công khai tha thứ cho chồng và thông báo rằng hai vợ chồng bà đang cố gắng cứu vãn hôn nhân. “Tôi tha thứ. Phải mất một thời gian dài để tôi lấy lại lòng tin nhưng chúng tôi đã bên nhau 36 năm, 34 năm là vợ chồng… Tôi không thể sống nếu thiếu ông ấy”. (Ảnh: AP) Tháng 10/2016, Ozzy khiến vợ bất ngờ khi ông chia sẻ bức ảnh hai vợ chồng hôn nhau trong một show của Sharon trong chương trình The Talk CBS. (Ảnh: E!)

