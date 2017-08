Ariana Grande hát sung tại Trung Quốc sau khi hủy diễn ở VN

Sau khi hủy đêm nhạc tại Việt Nam vì lý do "sốt 42 độ", Ariana Grande tới Trung Quốc biểu diễn.

Ba ngày sau khi đột ngột hủy diễn ở Việt Nam vì lý do sức khỏe, Ariana Grande tiếp tục chuyến lưu diễn mang tên Dangerous Woman với điểm đến mới là Trung Quốc. Tối ngày 26/8, giọng ca Into You biểu diễn tại sân khấu LeSports Center, Bắc Kinh.



Tại thị trường đông fan và vô cùng quan trọng, nữ ca sĩ sinh năm 1993 biểu diễn rất tự tin. Thậm chí, cô còn thể hiện tốt những nốt cao và phân đoạn khó xử lý trong các ca khúc của mình. Trước đó, khi hay tin Ariana Grande hủy đêm nhạc tại Việt Nam vì lý do sức khỏe, người hâm mộ Trung Quốc đã bày tỏ sự lo lắng.

Tuy nhiên, qua những đoạn fancam ghi lại phần trình diễn của nữ ca sĩ, có thể thấy sức khỏe của cô không hề có dấu hiệu giảm sút. Đêm diễn của Ariana Grande ở Bắc Kinh thu hút tới 18.000 khán giả.

Trước đó, vào ngày 23/8, chỉ 5 giờ trước khi đêm diễn tại TP.HCM chính thức diễn ra, Ariana Grande tuyên bố hủy show bằng thông báo đơn giản trên trang Instagram cá nhân.

Hành động đột ngột của nữ ca sĩ khiến đơn vị phát hành vé cũng bất ngờ và gặp nhiều khó khăn. Trong khi đó, hàng nghìn người hâm mộ, đặc biệt là những khán giả từ nơi xa đến TP.HCM để theo dõi thần tượng, đã rất thất vọng và bức xúc.

Ariana bị chỉ trích sau vì đột ngột hủy bỏ chỉ 5 tiếng trước khi đêm nhạc diễn ra.

Đặc biệt, hành động thông báo hủy show bằng trang cá nhân thay vì các phương tiện truyền thông của Ariana Grande khiến người hâm mộ tức giận. Họ cho rằng cô không tôn trọng khán giả Việt Nam. Sau đó, nhiều người thậm chí đã vào trang cá nhân của nữ ca sĩ để chỉ trích cô, đồng thời yêu cầu cô đừng quay trở lại Việt Nam.

Viết về trường hợp Ariana Grande hủy show, một số trang báo nước ngoài đưa tin cô bị sốt cao, dẫn đến mất giọng. Trước đó, trong đêm diễn tại Manila (Philippines), khi thể hiện ca khúc Thinking Bout You, cô đã ho sặc sụa và gặp nhiều khó khăn trước khi hoàn thành tiết mục biểu diễn.