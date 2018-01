Ảnh quá khứ của Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam H'Hen Niê gây sốt

Cách đây ít giờ, Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 H'Hen Niê đã mở lại trang Facebook cá nhân. Cô gửi lời cảm ơn đến ban tổ chức, khán giả và những ai đã ủng hộ yêu quý cô trong suốt chặng đường cuộc thi. H'Hen Niê tự hứa sẽ giữ gìn hình ảnh vương miện. Trên trang cá nhân, H'Hen chủ yếu chia sẻ những hình ảnh trong các buổi biểu diễn thời trang. Thỉnh thoảng, cô mới đăng ảnh đời thường bên bạn bè. Đây là hình ảnh tân hoa hậu được chụp vào năm 2012 do một người bạn đăng tải. Lúc đó, H'Hen Niê vẫn để tóc dài, gương mạt mộc mạc, có phần khác biệt so với ngày đăng quang. Gương mặt không trang điểm cho thấy H'Hen Niê sở hữu đôi mắt sáng, chiếc cằm nhọn từ thời thiếu nữ. Ở tuổi 20, H'Hen là gương mặt quen thuộc tại các chương trình giao lưu văn nghệ. Cô là một trong số ít những cô gái Ê-đê không nghĩ tới chuyện kết hôn sớm, tập trung vào học tập. Nhìn hình ảnh cũ của H'Hen, ít ai tin rằng đây là Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017. Thời còn đi học ở TP.HCM, H'Hen Niê có thời gian đi làm phụ bàn, người giúp việc, phát tờ rơi để kiếm thêm thu nhập. Hình ảnh tân hoa hậu tươi cười khi rửa bát được cô chia sẻ trên trang cá nhân với dòng ghi chú: “Công việc sáng sớm của thời học sinh, tuổi thơ tôi”. Đây cũng là lúc H'Hen thường gắn liền với mái tóc tém thay vì mái tóc dài thướt tha như trước. Người đẹp sinh năm 1992 vẫn là gương mặt năng nổ trong các hoạt động văn hóa nghệ thuật. Một trong những hình ảnh thời trước khi trở thành người mẫu của H'Hen Niê. Cô tâm sự mỗi ngày đều tự dặn mình phải cười để đón chào ngày mới năng động, đầy sức sống. Hình ảnh của tân hoa hậu năm 22 tuổi. Trong những buổi dã ngoại, hoạt động ngoại khóa với bạn bè, cô thường mặc đơn giản, trang điểm nhẹ. Nhiều ý kiến nhận xét H'Hen trên sàn diễn mang tới hình ảnh sang trọng, cá tính còn hình ảnh đời thường lại có phần giản dị, nam tính. H'Hen Niê sớm bước chân vào con đường nghệ thuật. Năm 2015, cô tham gia Vietnam Next Top Model và dừng chân ở Top 8. Dù không tiến sâu ở Vietnam Next Top Model, H'Hen vẫn nhanh chóng trở thành gương mặt yêu thích của các nhà thiết kế thời trang. Cô hé lộ cát-xê cao nhất được trả là 16 triệu đồng cho một show diễn. Nhưng có lúc cô diễn không nhận thù lao. Nguồn thu từ việc làm mẫu đã giúp H'Hen trang trải phần nào khó khăn về kinh tế với cha mẹ. Tân hoa hậu trong trang phục áo dài trên sân khấu thời trang. H'Hen Niê được đánh giá là gương mặt sáng của làng mẫu từ trước khi dự thi Hoa hậu Hoàn vũ 2017. Hình ảnh trên sân khấu và đời thường của cô rất khác biệt. H'Hen Niê mang thần thái lạnh và quyến rũ khi catwalk. Ngoài đời, cô là người cởi mở, sôi nổi và dễ hòa đồng. Hồi tháng 1/2017, H'Hen Niê đã có giấc mơ về vương miện. Cô chia sẻ ảnh lộng lẫy khi đội vương miện. “Ráng sang năm kiếm một cái để đội cho oách”, cô viết. H'Hen Niê được kỳ vọng sẽ đạt được thành tích tốt tại cuộc thi Miss Universe sắp tới. Xem video phỏng vấn nhanh H'Hen Niê. Nguồn Zing:

