Ảnh hiếm tuyệt đẹp của Marilyn Monroe qua ống kính bạn thân

Marilyn Monroe và Milton H. Greene gặp nhau lần đầu vào năm 1953 khi ông chụp ảnh cô cho tạp chí Look. Sau đó, hai người còn thành lập một công ty. Marilyn thậm chí từng sống tại nhà của vợ chồng nghiếp ảnh gia Milton - Amy cùng con trai của cặp đôi Joshua tại Connecticut trong suốt năm 1957. Kết quả của 3 năm hợp tác giữa Marilyn Monroe và Milton H. Greene chính là hơn 5000 bức ảnh gồm ảnh studio và ảnh đời thường. Joshua - con trai của nhiếp ảnh gia Milton đã khôi phục ảnh của Marilyn Monroe và tập hợp trong cuốn sách mang tên "The Essential Marilyn Monroe, Milton H. Greene: 50 Sessions". Bức ảnh chụp Marilyn Monroe mặc áo khoác len trong buổi chụp ảnh cho tạp chí Look được thực hiện bởi nhiếp ảnh gia Milton. Trong một buổi chụp studio vào tháng 3/1955, Marilyn diện áo vest và quần cùng tông màu xanh. Nữ minh tinh khoe vẻ gợi cảm trong chiếc váy len tông màu đỏ trong buổi chụp ảnh vào tháng 7/1955. Nhiếp ảnh gia Milton ghi lại khoảnh khắc Marilyn nhìn bạn diễn Laurence Olivier trên phim trường “The Prince and the Showgirl” năm 1956. Nữ diễn viên tạo dáng bên những chú chó khi chụp ảnh cho tạp chí Look vào tháng 2/1955. Marilyn Monroe mặc áo choàng đen trong buổi chụp ảnh vào tháng 10/1955. Con trai của nhiếp ảnh gia Milton từng xuất hiện bên Marilyn trong buổi chụp ảnh vào năm 1956. Nhiều bức ảnh của Marilyn Monroe không được công khai vì quá táo bạo. Milton Greene chụp bức ảnh này trong studio vào ban ngày và sau đó chỉnh sửa tại nhà riêng ở Weston, Connecticut vào tháng 12/1955.

