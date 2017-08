Ai sẽ đăng quang quán quân The Face 2017?

Tú Hảo từng giành giải 3 cuộc thi Người mẫu ảnh 2016. Cô tham gia đóng quảng cáo, một số MV ca nhạc và là người mẫu lookbook. Ngay tập đầu tiên của The Face 2017, Tú Hảo đã được cả 3 huấn luyện viên lựa chọn nhưng cô đầu quân vào đội Lan Khuê. Ảnh: FBNV Tham gia The Face 2017, Tú Hảo có những lợi thế về gương mặt cũng như thần thái sắc lạnh. Trong dàn thí sinh, cô được đánh giá có phong độ ổn định nhất cũng như cố gắng không ngừng nghỉ. Ảnh: FBNV Với những lợi thế về gương mặt, thần thái cùng kinh nghiệm được siêu mẫu Lan Khuê truyền lại trong cuộc thi, Tú Hảo được dự đoán có nhiều khả năng đăng quang quán quân The Face 2017. Ảnh: FBNV Lọt top 4 chung kết The Face 2017, Nguyễn Đặng Tường Linh từng đăng quang cuộc thi Hoa hậu Sắc đẹp châu Á 2017 - Miss Asia Beauty 2017 sau loạt thành tích ấn tượng tại các cuộc thi nhan sắc trong nước. Tại The Face 2017, cô thuộc team của siêu mẫu Hoàng Thùy. Ảnh: FBNV Tường Linh mang vẻ đẹp và sự dịu dàng của một hoa hậu. Tham gia một cuộc thi đòi hỏi nhiều kỹ năng catwalk, diễn xuất, chụp hình, học trò Hoàng Thùy gạt bỏ những nghi ngờ về khả năng và luôn cố gắng. Ảnh: FBNV Trong tập 10 The Face, ở thử thách "Quay TVC quảng cáo sữa tắm", Tường Linh thông minh khi biết phát huy lợi thế vẻ ngoài nữ tính và lần đầu tiên giành chiến thắng. Lọt top 4 chung kết, cô được xem là nhan sắc mà nhiều thương hiệu mong muốn chọn làm người đại diện. Ảnh: FBNV Thuộc team của siêu mẫu Minh Tú, Đồng Ánh Quỳnh sở hữu gương mặt đẹp và thần thái sang chảnh. Năm 2014, cô từng lọt top 36 cuộc thi Hoa hậu Việt Nam. Ngoài ra, Ánh Quỳnh từng đoạt giải Á khôi 1 cuộc thi Nữ sinh viên Việt Nam 2013. Ảnh: FBNV Đồng Ánh Quỳnh là thí sinh khá mờ nhạt, quá an toàn trong các tập đầu tiên của The Face 2017. Tuy nhiên, ở chặng cuối cùng, cô lại liên tục bứt phá nhờ sự tiếp thu những lời khuyên của huấn luyện viên Minh Tú. Ảnh: FBNV Trong tập 10 The Face, Ánh Quỳnh là thí sinh bứt phá nhiều nhất. Ở cả hai thử thách, cô đều hoàn thành một cách xuất sắc. Là nhân tố rất tiềm năng, học trò của Minh Tú cũng được kỳ vọng giành ngôi vị cao nhất của cuộc thi năm nay. Ảnh: FBNV Trương Mỹ Nhân là cái tên không quá xa lạ với công chúng. Cô từng là gà cưng một thời của Vũ Khắc Tiệp. Ngoài chiều cao ấn tượng (1m78), Trương Mỹ Nhân được khen đẹp dịu dàng, thanh thoát. Tham gia The Face 2017, cô là học trò của siêu mẫu Lan Khuê. Ảnh: FBNV Với chiều cao 1m78, Trương Mỹ Nhân có không ít lợi thế. Tuy nhiên, trong tập 5 The Face, cô được HLV Lan Khuê “cử” vào phòng loại nguy hiểm dù không phải là thí sinh yếu nhất đội cũng như có phần thể hiện khá tốt trong các thử thách. Ảnh: FBNV Bị loại ở tập 5 The Face nhưng Trương Mỹ Nhân giành được tấm vé bước vào chung kết The Face 2017 nhờ bình chọn của khán giả. Rõ ràng, cô học trò của HLV Lan Khuê nhận được sự ưu ái từ đông đảo khán giả xem chương trình. Ảnh: FBNV

Tú Hảo từng giành giải 3 cuộc thi Người mẫu ảnh 2016. Cô tham gia đóng quảng cáo, một số MV ca nhạc và là người mẫu lookbook. Ngay tập đầu tiên của The Face 2017, Tú Hảo đã được cả 3 huấn luyện viên lựa chọn nhưng cô đầu quân vào đội Lan Khuê. Ảnh: FBNV Tham gia The Face 2017 , Tú Hảo có những lợi thế về gương mặt cũng như thần thái sắc lạnh. Trong dàn thí sinh, cô được đánh giá có phong độ ổn định nhất cũng như cố gắng không ngừng nghỉ. Ảnh: FBNV Với những lợi thế về gương mặt, thần thái cùng kinh nghiệm được siêu mẫu Lan Khuê truyền lại trong cuộc thi, Tú Hảo được dự đoán có nhiều khả năng đăng quang quán quân The Face 2017. Ảnh: FBNV Lọt top 4 chung kết The Face 2017, Nguyễn Đặng Tường Linh từng đăng quang cuộc thi Hoa hậu Sắc đẹp châu Á 2017 - Miss Asia Beauty 2017 sau loạt thành tích ấn tượng tại các cuộc thi nhan sắc trong nước. Tại The Face 2017, cô thuộc team của siêu mẫu Hoàng Thùy. Ảnh: FBNV Tường Linh mang vẻ đẹp và sự dịu dàng của một hoa hậu. Tham gia một cuộc thi đòi hỏi nhiều kỹ năng catwalk, diễn xuất, chụp hình, học trò Hoàng Thùy gạt bỏ những nghi ngờ về khả năng và luôn cố gắng. Ảnh: FBNV Trong tập 10 The Face, ở thử thách "Quay TVC quảng cáo sữa tắm", Tường Linh thông minh khi biết phát huy lợi thế vẻ ngoài nữ tính và lần đầu tiên giành chiến thắng. Lọt top 4 chung kết, cô được xem là nhan sắc mà nhiều thương hiệu mong muốn chọn làm người đại diện. Ảnh: FBNV Thuộc team của siêu mẫu Minh Tú, Đồng Ánh Quỳnh sở hữu gương mặt đẹp và thần thái sang chảnh. Năm 2014, cô từng lọt top 36 cuộc thi Hoa hậu Việt Nam. Ngoài ra, Ánh Quỳnh từng đoạt giải Á khôi 1 cuộc thi Nữ sinh viên Việt Nam 2013. Ảnh: FBNV Đồng Ánh Quỳnh là thí sinh khá mờ nhạt, quá an toàn trong các tập đầu tiên của The Face 2017. Tuy nhiên, ở chặng cuối cùng, cô lại liên tục bứt phá nhờ sự tiếp thu những lời khuyên của huấn luyện viên Minh Tú. Ảnh: FBNV Trong tập 10 The Face, Ánh Quỳnh là thí sinh bứt phá nhiều nhất. Ở cả hai thử thách, cô đều hoàn thành một cách xuất sắc. Là nhân tố rất tiềm năng, học trò của Minh Tú cũng được kỳ vọng giành ngôi vị cao nhất của cuộc thi năm nay. Ảnh: FBNV Trương Mỹ Nhân là cái tên không quá xa lạ với công chúng. Cô từng là gà cưng một thời của Vũ Khắc Tiệp. Ngoài chiều cao ấn tượng (1m78), Trương Mỹ Nhân được khen đẹp dịu dàng, thanh thoát. Tham gia The Face 2017, cô là học trò của siêu mẫu Lan Khuê. Ảnh: FBNV Với chiều cao 1m78, Trương Mỹ Nhân có không ít lợi thế. Tuy nhiên, trong tập 5 The Face, cô được HLV Lan Khuê “cử” vào phòng loại nguy hiểm dù không phải là thí sinh yếu nhất đội cũng như có phần thể hiện khá tốt trong các thử thách. Ảnh: FBNV Bị loại ở tập 5 The Face nhưng Trương Mỹ Nhân giành được tấm vé bước vào chung kết The Face 2017 nhờ bình chọn của khán giả. Rõ ràng, cô học trò của HLV Lan Khuê nhận được sự ưu ái từ đông đảo khán giả xem chương trình. Ảnh: FBNV