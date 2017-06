Adele khóc hết nước mắt khi tới khu chung cư bị cháy ở London

Chưa đầy 24 tiếng sau khi xảy ra vụ hỏa hoạn tại tòa nhà Grenfell Tower, Adele đã tới tận hiện trường để chứng kiến sự việc và những tổn thất về người sau vụ cháy ở London đã khiến cô khóc hết nước mắt. (Ảnh: Twitter) Nữ ca sĩ có mặt tại hiện trường, ôm, an ủi những người may mắn chạy thoát khỏi tòa nhà chung cư 27 tầng bốc cháy ngùn ngụt. Hành động của cô đã được fan ngợi ca hết lời: "Adele là một thiên thần, cô ấy xứng đáng được lên thiên đường. Adele là ngôi sao có trái tim nhân ái nhất mà tôi biết, tự hào về cô ấy". (Ảnh: Twitter) Ngoài Adele, một loạt người nổi tiếng khác cũng bày tỏ và có hành động trợ giúp những nạn nhân của vụ hỏa hoạn ở tòa nhà Grenfell Tower, London trong đó có nữ ca sĩ Rita Ora. (Ảnh: Getty Images) Theo nhà chức trách con số người thiệt mạng do hỏa hoạn tại tòa nhà Grenfell Tower là 12 nhưng dự báo con số này sẽ còn tăng thêm, ít nhất phải hơn 50 người. (Ảnh: Evening Standard) Sau vụ cháy, thi thể của những nạn nhân rải rác khắp tòa nhà Grenfell. Trong số những nguyên nhân gây ra vụ hỏa hoạn khủng khiếp ở tòa nhà chung cư này gồm: hệ thống chuông báo hỏa hoạn không hoạt động, không có bình xịt cứu hỏa và thang thoát hiểm duy nhất thì lại bị chặn. (Ảnh: Rex) Một quản lý trong khu vực chung cư cho biết, không ai sống ở ba tầng trên cùng của tòa nhà còn sống sót và tòa nhà, nơi sinh sống của 600 con người sẽ sớm sụp đổ sau vụ hỏa hoạn hôm 14/6. (Ảnh: PA)

