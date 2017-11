Á hậu Tú Anh và Huyền My thân thiết sau tin đồn “đá xéo“

Hậu tin đồn "bằng mặt không bằng lòng", đây là lần đầu tiên Á hậu Tú Anh và Huyền My cùng dự sự kiện và chụp ảnh chung.

Vừa qua, Á hậu Huyền My và Tú Anh gây chú ý khi cùng góp mặt tại một sự kiện ở Hà Nội. Đây là lần đầu tiên hai người đẹp “chạm trán” kể từ tin đồn “bằng mặt không bằng lòng”. Hội ngộ trên thảm đỏ, Huyền My và Tú Anh thoải mái chụp hình cạnh nhau, xoá tan lùm xùm rạn nứt tình bạn.

Trước đó, sau đêm chung kết Miss Grand International 2017, mạng xã hội lan truyền thông tin Tú Anh “đá đểu” Huyền My khi cô không lọt top 5 chung cuộc. Một vài ý kiến cho rằng nguyên nhân là do bạn trai cũ Tú Anh - Bảo Hưng âm thầm đến Phú Quốc cổ vũ Huyền My trong đêm chung kết Hoa hậu Hoà bình Thế giới, khiến mối quan hệ của Á hậu Việt Nam 2012 và Á hậu Việt Nam 2014 đang thân thiết trở thành “cơm không lành, canh không ngọt”.