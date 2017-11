Á hậu Thuỳ Dung lộ mặt bị thuỷ đậu tại sân bay về VN

Trước đêm chung kết vài ngày, Á hậu Thuỳ Dung bất ngờ bị thuỷ đậu. Nguyên nhân được xác định là do Hoa hậu Thái Lan Ratiyaporn Chookaew từng bị trước đó và đã được cách ly. Xuất hiện tại sân bay, gương mặt Thuỳ Dung vẫn còn đầy những nốt đỏ. Dù vậy, á hậu vẫn cười hạnh phúc, rạng rỡ khi được bạn bè thân thiết ra đón tại sân bay. Sự cố không may này được cho là làm ảnh hưởng rất nhiều đến phong độ của Thùy Dung tại Hoa hậu Quốc tế. Do bệnh thuỷ đậu vẫn chưa hoàn toàn khỏi hẳn, Thùy Dung mong muốn trở về nghỉ ngơi thay vì ở lại du lịch Nhật Bản cùng gia đình như dự tính ban đầu. Cô vẫn phải đeo khẩu trang và hạn chế tiếp xúc với mọi người để tránh lây bệnh. Gương mặt của Thuỳ Dung khi mới phát bệnh. Cô không cần cách ly nhưng phải giữ gìn sức khoẻ trước khi tiếp tục tham gia các hoạt động khác. Cô phải đeo khẩu trang mọi lúc mọi nơi để tập dượt cho đêm chung kết. Được biết International 2017 là cuộc thi nhan sắc cuối cùng mà Thuỳ Dung tham gia. Cô hiện là sinh viên năm tư khoa Tài chính quốc tế Đại học Ngoại thương TP.HCM. Với Thuỳ Dung, thực hiện ước mơ du học là mục tiêu quan trọng nhất.

