Á hậu Huyền My xinh như công chúa với giày trăm triệu

Xuất hiện trong sự kiện tối qua, Huyền My gây chú ý với vẻ ngoài xinh như công chúa. Chiếc đầm trắng giúp cô nàng á hậu tôn dáng. Đây là một thiết kế của Lê Thanh Hòa. Phụ kiện trong lần xuất hiện này, người đẹp Huyền My lựa chọn ngọc trai vàng làm chủ đạo cho nhẫn và bông tai. Đặc biệt, đôi giày của thương hiệu Jimmy Choo giúp Huyền My thêm phần nổi bật. Được biết, đôi giày này trên thị trường có giá trên 5 000 USD. Đây là đôi giày mà Huyền My rất yêu thích và của một người đặc biệt dành cho cô trong dịp vừa qua. Á hậu Huyền My chia sẻ, năm 2017 là một năm khá may mắn đối với cô. Huyền My cảm thấy hài lòng vì đã thể hiện được hết khả năng khi đại diện Việt Nam tại cuộc thi Hoa hậu Hòa bình và lọt vào Top 10. Ngoài ra, Nguyễn Trần Huyền My cũng đã hoàn thành bộ phim đầu tay tại Myanmar. Đây cũng là một cột mốc đáng nhớ với người đẹp. Bên cạnh đó, Huyền My nhiệt tình tham gia các hoạt động thiện nguyện. Cô cũng được nhận bằng khen của TW Đoàn về những cống hiến cho chương trình Hiến máu nhân đạo. Nói về dự định trong năm mới, Huyền My cho biết, cô sẽ thử sức ở lĩnh vực kinh doanh. Trước mắt, người đẹp sẽ tham gia lĩnh vực thời trang khi kết hợp với một thương hiệu cho ra mắt một bộ sưu tập về áo dài dành cho phái đẹp. Xem video "Huyền My tiết lộ những bí mật riêng tư". Nguồn Youtube:

