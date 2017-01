9 diễn viên phim cấp 3 thu nhập cao nhất thế giới

Nikki Benz là một diễn viên khiêu dâm người Canada gốc Ukraina. Trước khi làm diễn viên phim cấp 3, cô là người mẫu áo tắm và xuất hiện trong rất nhiều tạp chí như Penthouse, High Society, Genesis, Fox, OUI, Cheri, Hustler, Club and Club International. Benz còn là chủ của một công ty mang tên cô - Nikki Benz Inc., chuyên sản xuất nội dung cho website riêng của cô và công ty sản xuất Brazzers. Tài sản hiện có của Nikki là 1 triệu USD. (Ảnh: taringa.net) Asa Akira là một diễn viên kiêm đạo diễn phim khiêu dâm. Người đẹp sinh năm 1986 là con gái duy nhất trong một gia đình bố mẹ là người Nhật nhập cư sang Mỹ. Năm 19 tuổi Asa làm người mẫu khỏa thân trong hộp đêm Hustler ở New York. Tài sản hiện có của Akira là 1.5 triệu USD. (Ảnh: thechive) Lisa Ann bắt đầu gia nhập làng phim người lớn vào năm 1994 nhưng ba năm sau thì bỏ nghề vì sợ bị lây AIDS và 7 năm sau đó cô chỉ làm mẫu thoát y và kinh doanh spa. Năm 2006, người đẹp Mỹ quay lại nghề diễn viên phim khiêu dâm sau khi nhận được lời mời chụp ảnh cho Suze Randall. Tài sản của Lisa Ann hiện là 2 triệu USD. (Ảnh: New York Daily News) Sunny Leone là một người mẫu kiêm diễn viên khiêu dâm người Mỹ gốc Ấn Độ. Cô bắt đầu nổi tiếng vào năm 2003 khi tham gia vào bộ phim Penthouse Pet of the Year vào năm 2003 và sau đó cô ký hợp đồng với hãng Vivid Entertainment. Năm 2010, cô lọt top 12 ngôi sao khiêu dâm hàng đầu trên tạp chí Maxim. Ngoài ra cô cũng tham gia một số phim điện ảnh và chương trình truyền hình. Bộ phim đầu tiên của người đẹp sinh năm 1981 tại Bollywood là phim kinh dị khiêu dâm Jism 2 (2012). Tài sản của Sunny hiện là 2,5 triệu USD. (Ảnh: thechive) Jenna Haze, người mẫu kiêm diễn viên khiêu dâm đạt được rất nhiều giải thưởng trong ngành công nghiệp phim người lớn. Từ năm 2002-2005, Jenna là diễn viên của công ty Jill Kelly Productions. Trong thời gian này, cô chỉ đóng phim với diễn viên nữ vì không muốn làm bạn trai lúc đó, một tay quay phim khiêu dâm buồn. Đến năm 2006, Jenna quay lại diễn với diễn viên nam. Tài sản của Jenna Haze hiện là 3,7 triệu USD. (Ảnh: Internet) Bree Olson đóng 280 bộ phim khiêu dâm từ năm 2006 đến 2011 trước khi chuyển sang làm diễn viên phim chính thống. Nhờ phim khiêu dâm, cô đã kiếm được 5 triệu USD. Jesse Jane đã nhận được rất nhiều giải thưởng trong ngành công nghiệp phim khiêu dâm. Người dẹp sinh năm 1980 đã thu được 8 triệu USD kể từ khi trở thành một ngôi sao trong làng phim người lớn. (Ảnh: Ripoff Report) Năm 14 tuổi, Tera Patrick được một công ty người mẫu Nhật Bản tuyển dụng nhưng trong một buổi chụp mẫu Tera đã bị một nhiếp ảnh gia hiếp dâm. Năm 23 tuổi Tera mới bắt đầu nghiệp diễn viên phim cấp 3 nhưng đến năm 2008 thì cô nghỉ diễn mà chỉ điều hành công ty sản xuất, website của mình và theo đuổi các công việc kinh doanh khác. Tài sản hiện tại của Tera Patrick là 15 triệu USD. (Ảnh: desktopimages) Jenna Jameson được gọi là Nữ hoàng phim khiêu dâm và là diễn viên phim cấp 3 nổi tiếng nhất thế giới. Tài sản hiện tại của nữ diễn viên sinh năm 1974 là 30 triệu USD.

