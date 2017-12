8 sao Việt có fanpage Facebook "khủng" nhất 2017

Là một người khá chăm chỉ cập nhật fanpage, không khó hiểu khi Khởi My đang được ghi nhận là người của công chúng sở hữu lượng fan khủng nhất trên Facebook. Dù vậy, theo SocialBakers, số fan trên Facebook của sao Việt này đang tăng trưởng âm với lượng giảm khoảng 515 một ngày. MC Trấn Thành đang có 10.979.029 nhấn like trên Facebook. Mỗi bài đăng của anh đều nhận được hàng chục nghìn lượt tương tác. Sơn Tùng M-TP có thể được coi là ông vua mạng xã hội của showbiz Việt, Không chỉ thống trị trên YouTube, nam ca sỹ Thái Bình còn có fanpage nhiều người like thứ ba Việt Nam. Nghệ sỹ Hoài Linh là người duy nhất không phải là nghệ sỹ trẻ có mặt trong danh sách này. Hồ Quang Hiếu về đích thứ năm trong danh sách những nghệ sỹ có fanpage khủng nhất showbiz Việt cùng 8,8 triệu người nhấn like. Sự xuất hiện ồn ảo với vai trò ca sỹ khiến cái tên Chi Pu nóng hơn bao giờ hết. Đông Nhi cũng là ca sỹ rất được yêu mến trên Facebook. Với hơn 8 triệu fan hâm mộ trên Facebook, Minh Hằng đứng ở vị trí số 8.

Là một người khá chăm chỉ cập nhật fanpage, không khó hiểu khi Khởi My đang được ghi nhận là người của công chúng sở hữu lượng fan khủng nhất trên Facebook. Dù vậy, theo SocialBakers, số fan trên Facebook của sao Việt này đang tăng trưởng âm với lượng giảm khoảng 515 một ngày. MC Trấn Thành đang có 10.979.029 nhấn like trên Facebook. Mỗi bài đăng của anh đều nhận được hàng chục nghìn lượt tương tác. Sơn Tùng M-TP có thể được coi là ông vua mạng xã hội của showbiz Việt, Không chỉ thống trị trên YouTube, nam ca sỹ Thái Bình còn có fanpage nhiều người like thứ ba Việt Nam. Nghệ sỹ Hoài Linh là người duy nhất không phải là nghệ sỹ trẻ có mặt trong danh sách này. Hồ Quang Hiếu về đích thứ năm trong danh sách những nghệ sỹ có fanpage khủng nhất showbiz Việt cùng 8,8 triệu người nhấn like. Sự xuất hiện ồn ảo với vai trò ca sỹ khiến cái tên Chi Pu nóng hơn bao giờ hết. Đông Nhi cũng là ca sỹ rất được yêu mến trên Facebook. Với hơn 8 triệu fan hâm mộ trên Facebook, Minh Hằng đứng ở vị trí số 8.