8 pha mạo hiểm thót tim, mãn nhãn trong Fast and Furious

(Kiến Thức) - Xuyên suốt serie phim Fast and Furious là những màn đua xe mạo hiểm đến nghẹt thở và đó chính là hấp lực kéo khán giả rần rần đến rạp.

Lái xe trên không - Fast and Furious 7 (2015)



Dàn ô tô rơi từ máy bay xuống rồi tiếp đất trong một cảnh quay dài 22 phút trong Fast and Furious 7 khiến khán giả mãn nhãn. Tiếp đến là cảnh Brian O’Connor (Paul Walker thủ vai) chênh vênh trên chiếc xe bus sắp rơi xuống vực cũng khiến khán giả thót tim. Những cảnh quay này đều được quay thật. 10 chiếc ô tô rơi ra khỏi chiếc máy bay Lockheed C-130 Hercules gồm 2 chiếc Charger, 2 chiếc Subaru, 2 chiếc Challenger, hai chiếc Camaro. Cảnh quay này được quay bởi một nhóm chuyên nhảy dù từ máy bay, máy bay trực thăng và các máy quay Go-Pro.

Đạo diễn James Wan quay những cảnh này ở Arizona, Colorado và Atlanta và xe ô tô được thả từ máy bay ở nhiều độ cao khác nhau.

Ô tô bay - Fast and Furious 7 (2015)

Cảnh ô tô bay từ tòa nhà cao chọc trời này sang tòa nhà chọc trời khác ở Abu Dhabi của Brian và Dom được nhận xét là một trong những cảnh nguy hiểm hợp lý nhất trong phim.

Cảnh cứu Letty - Fast and Furious 6 (2013)

Cảnh quay diễn ra trên đường cao tốc, cầu với sự tham gia của hàng chục chiếc ô tô thậm chí cả xe tăng. Dom đã tung người ra khỏi xe và bay trong không trung để tóm lấy Letty (Michelle Rodriguez thủ vai) trước khi cô bay xuống khỏi cầu.

Dom và Brian thách đấu đua xe - Fast and Furious (2001)

Cảnh đua xe khi trời còn sáng của Dom và Brian gây ấn tượng với khán giả từ cách bốc đầu xe của Dom cho tới lúc cả hai chiếc xe vượt qua đoàn tàu hỏa trong tích tắc. Cảnh quay này cũng bắt đầu cho tình bạn của hai nhân vật trong suốt 14 năm.

Cú phi xe tiếp tàu - 2 Fast 2 Furious (2003)

Cảnh Brian và Roman (Tyrese Gibson thủ vai) lấy đà, phi ô tô vào chiếc du thuyền đang di chuyển là một trong cảnh quay mạo hiểm hấp dẫn trong Fast and Furious.

Ô tô kéo lê két sắt - Fast and Furious 5 (2011)

Hai chiếc xe do Dom và Brian lái kéo lê chiếc két sắt khổng lồ của ngân hàng trên phố Rio De Janeiro là một trong những cảnh nguy hiểm xuất sắc của serie phim Fast and Furious .

Màn giải cứu trên tàu - Fast and Furious 5 (2011)

Trong Fast 5 có rất nhiều cảnh mạo hiểm và cảnh Dom lao xe ra khỏi tàu, chạy theo tàu để cứu Brian đang lơ lửng bên mạn tàu, rồi cả hai bay ra khỏi xe khi chiếc xe lao xuống vực.

Cảnh giải cứu Letty khỏi chiếc xe bồn – Fast and Furious (2009)

Dom cố gắng lái xe quay đầu, chạy ngược theo chiếc xe bồn để cứu Letty đang bám phía sau chiếc xe bồn chở xăng đang đổ dốc. Màn nguy hiểm kết thúc khi Letty an tọa trong xe của Dom nhưng pha tiếp sau đó mới thật sự gay cấn khi chiếc xe bồn bốc lửa và đổ nhào về phía họ. Giây phút nghẹt thở nhất là khi Dom quyết định nhấn ga chạy thẳng về phía chiếc xe phóng qua gầm chiếc xe bồn đang bốc cháy, cuộn tròn và lao về phía họ. May mắn anh đã vượt qua kịp lúc chiếc xe lăn tung lên và an toàn.