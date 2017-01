7 cặp đôi màn ảnh hot nhất khiến fan mê mẩn

Emma Stone và Ryan Gosling đã tạo nên sức lôi cuốn thần kỳ cho bộ phim La La Land. Với diễn xuất tuyệt vời cả hai mang lại cho khán giả một không khí, cảm giác lãng mạn vô bờ bến. Đây là lần thứ ba hai ngôi sao Hollywood kết đôi với nhau trong phim và trở thành một trong những cặp đôi màn ảnh đẹp nhất năm 2016. (Ảnh: Dale Robinette/Lionsgate) Những cảnh ân ái của Morena Baccarin và Ryan Reynolds trong phim Deadpool khiến khán giả phải trầm trồ vì quá lãng mạn. Morena Baccarin vào vai một cô gái bán hoa phải lòng Wade Wilson, một anh lính đánh thuê. Tuy nhiên theo hai diễn viên chính thì cảnh giường chiếu của họ không ngọt ngào như những gì khán giả nhìn thấy bởi cả hai thấy rất căng thẳng mỗi khi quay cảnh nóng. (Ảnh: Twentieth Century Fox) Xem phim Loving, không ai có thể không yêu cặp tình nhân do Ruth Negga và Joel Edgerton thủ vai khi chứng kiến họ bên nhau tới tòa đòi quyền được kết hôn. (Ảnh: Focus Features) Cái lạnh cắt da cắt thịt cũng không ngăn được hai diễn viên Chris Hemsworth và Jessica Chastain khỏa thân trong những cảnh quay ân ái trong phim The Huntsman: Winter’s War. (Ảnh: Giles Keyte/Universal Studios) Marion Cotillard và Brad Pitt đã khiến bộ phim Allied hot hơn bao giờ hết với tin đồn phim giả tình thật khiến Angelina Jolie tức điên lên đệ đơn ly hôn Pitt. Nhưng phải công nhận những màn ân ái của Marion và Brad khiến khán giả phải nóng mặt và tan chảy, ví như màn âu yếm nhau trong xe ô tô ngay giữa cơn bão cát sa mạc. Vẻ ngọt ngào của Marion và vẻ nam tính của Brad đã tạo nên một cặp đôi tuyệt vời trên màn ảnh. (Ảnh: Paramount Pictures) Alicia Vikander và Michael Fassbender vào vai một cặp vợ chồng trong phim The Light Between Oceans rất ngọt bởi ngoài đời, họ đã yêu nhau được gần hai năm. Tuy nhiên mối tình này được hai người giữ kín cho tới khi bộ phim công chiếu. Lớp hóa trang đậm đã khiến những màn hôn môi, âu yếm của Margot Robbie và Jared Leto trong phim Suicide Squad gặp rất nhiều khó khăn, nhưng khán giả vẫn đánh giá họ là một trong những cặp đẹp đôi nhất màn ảnh trong năm 2016. (Ảnh: Clay Enos/DC)

Emma Stone và Ryan Gosling đã tạo nên sức lôi cuốn thần kỳ cho bộ phim La La Land. Với diễn xuất tuyệt vời cả hai mang lại cho khán giả một không khí, cảm giác lãng mạn vô bờ bến. Đây là lần thứ ba hai ngôi sao Hollywood kết đôi với nhau trong phim và trở thành một trong những cặp đôi màn ảnh đẹp nhất năm 2016. (Ảnh: Dale Robinette/Lionsgate) Những cảnh ân ái của Morena Baccarin và Ryan Reynolds trong phim Deadpool khiến khán giả phải trầm trồ vì quá lãng mạn. Morena Baccarin vào vai một cô gái bán hoa phải lòng Wade Wilson, một anh lính đánh thuê. Tuy nhiên theo hai diễn viên chính thì cảnh giường chiếu của họ không ngọt ngào như những gì khán giả nhìn thấy bởi cả hai thấy rất căng thẳng mỗi khi quay cảnh nóng. (Ảnh: Twentieth Century Fox ) Xem phim Loving, không ai có thể không yêu cặp tình nhân do Ruth Negga và Joel Edgerton thủ vai khi chứng kiến họ bên nhau tới tòa đòi quyền được kết hôn. (Ảnh: Focus Features) Cái lạnh cắt da cắt thịt cũng không ngăn được hai diễn viên Chris Hemsworth và Jessica Chastain khỏa thân trong những cảnh quay ân ái trong phim The Huntsman: Winter’s War. (Ảnh: Giles Keyte/Universal Studios) Marion Cotillard và Brad Pitt đã khiến bộ phim Allied hot hơn bao giờ hết với tin đồn phim giả tình thật khiến Angelina Jolie tức điên lên đệ đơn ly hôn Pitt. Nhưng phải công nhận những màn ân ái của Marion và Brad khiến khán giả phải nóng mặt và tan chảy, ví như màn âu yếm nhau trong xe ô tô ngay giữa cơn bão cát sa mạc. Vẻ ngọt ngào của Marion và vẻ nam tính của Brad đã tạo nên một cặp đôi tuyệt vời trên màn ảnh. (Ảnh: Paramount Pictures) Alicia Vikander và Michael Fassbender vào vai một cặp vợ chồng trong phim The Light Between Oceans rất ngọt bởi ngoài đời, họ đã yêu nhau được gần hai năm. Tuy nhiên mối tình này được hai người giữ kín cho tới khi bộ phim công chiếu. Lớp hóa trang đậm đã khiến những màn hôn môi, âu yếm của Margot Robbie và Jared Leto trong phim Suicide Squad gặp rất nhiều khó khăn, nhưng khán giả vẫn đánh giá họ là một trong những cặp đẹp đôi nhất màn ảnh trong năm 2016. (Ảnh: Clay Enos/DC)